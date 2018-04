Total entre au capital de Ionic Materials (R&D batteries)

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Ionic Materials, basé dans le Massachusetts, fournit des services de recherche et développement dans le domaine des matériaux innovants pour batteries de haute densité énergétique, qui sont plus sûres et moins chères, a indiqué Total.

"Nous avons décidé d'investir dans Ionic Materials afin de garder un oeil sur cette technologie qui peut constituer l'une des voies les plus prometteuses en matière de développement des batteries solides", a dit Total. Ionic Materials avait annoncé en février avoir sécurisé un financement de 65 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs financiers et stratégiques.

Total avait annoncé quelques heures plus tôt qu'il prendrait le contrôle de Direct Energie, son concurrent sur le marché français de l'électricité et du gaz, une opération de 1,4 milliard d'euros qui doit lui permettre de rivaliser avec les opérateurs historiques EDF et Engie.

(Bate Felix, avec Dominique Rodriguez)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DIRECT ENERGIE 30.77% 42.16 -18.36% ENGIE 0.21% 14 -2.55% TOTAL 1.60% 49.7 6.23%