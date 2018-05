Utilités : Barclays préfère EDF et Veolia à Engie et Suez

Avec des gains de 18% pour Engie et de 16% pour EDF par rapport aux plus bas 2018 des deux valeurs, le printemps des énergéticiens français est plutôt ensoleillé en bourse. Plus que celui des gestionnaires d’eau et de déchet Veolia (+5%) et Suez (+10%), pénalisés par une inflation faible, des prix sectoriels bas, des pertes de contrats et par l’avertissement de Suez. « Je pense que les chiffres vont prendre une place secondaire et que les bouleversements stratégiques et politiques vont occuper le devant de la scène », analyse Catherine Hubert-Dorel, qui suit le dossier chez Barclays. De son point de vue, EDF et Engie seront évidemment affectés par le Plan Pluriannuel de l’Energie en cours de finalisation (présentation prévue durant l’été), qui conditionnera leur stratégie sur les années à venir.





Ce graphique (un peu chargé) montre qu'EDF et Engie ont bien progressé ces dernières semaines, plus que Suez et Veolia. Le CAC40 se situe entre les deux blocs.