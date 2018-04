EDF : Jefferies optimiste avant le point trimestriel

24/04/2018 | 09:49

Jefferies est toujours d'avis d'acheter l'action EDF en vue du point d'activité trimestriel que le groupe électronucléaire publiera le 9 mai prochain. Selon les analystes, le groupe devrait rassurer. L'objectif de cours reste fixé à 13,5 euros.



Premier argument développé par les analystes : après des arrêts exceptionnels en 2017, la production hydraulique (qui devrait s'être reprise de 31% au 1er trimestre - T1 -, estime Jefferies) et nucléaire (+ 4% au T1, toujours selon les spécialistes) du groupe devrait s'améliorer dès ce début d'année.



En outre, Jefferies juge 'encourageant' le déroulement de l'enquête de l'Autorité de sûreté nucléaire relative aux pièces forgées dans l'usine du Creusot. Les autorisations de remise en service devraient d'ailleurs doper la production nucléaire durant l'année en cours.



Enfin, la hausse des cours du CO2, à son plus haut niveau depuis 2012, devrait tirer vers le haut le prix de marché de l'électricité, alors qu'EDF reste fortement exposé (par le nucléaire et l'hydraulique) à l'électricité peu ou pas 'carbonée'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.