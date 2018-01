Electro Power : Engie acquiert le contrôle de la société EPS

Le producteur et fournisseur de gaz et d'électricité indique dans un communiqué qu'il va acquérir un participation "légèrement supérieure" à 50% du capital et des droits de vote d'EPS dont la capitalisation boursière s'élève à 96 milliards d'euros.

Engie va acquérir cette participation majoritaire au prix de 9,50 euros par action EPS dont le dernier cours de Bourse ressort à 11,40 euros selon les données Thomson Reuters.

Le groupe prévoit de maintenir la cotation en Bourse EPS.

(Matthieu Protard)