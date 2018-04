ELECTROLUX : mis KO par les coûts des matières premières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Electrolux chute de 12,5% à 230,3 couronnes suédoises au sein d'un indice OMSX stable. Les investisseurs désertent une valeur dont les perspectives sont nettement assombries par la hausse des coûts des matières premières et l'évolution ds changes. Ainsi, pour 2018, Electrolux prévoit désormais un impact négatif des coûts des matières premières de 1,6 à 1,8 milliard de couronnes suédoises. Jusqu'à présent, la fourchette était de 1,2/1,4 milliard. Les promesses de hausses de prix et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, pour compenser ces coûts supplémentaires, n'ont guère convaincu.Parallèlement, Electrolux anticipe un effet de change négatif de 400 millions de couronnes suédoises en 2018. Sa précédente estimation n'était que de 55 millions. Au premier trimestre, le groupe suédois d'électroménager a subi un impact négatif des changes de 107 millions de couronnes suédoises au niveau de son bénéfice opérationnel.Décidément embarqué dans une mauvaise passe, Electrolux a également passé dans ses comptes du premier trimestre 596 millions de couronnes de coûts de restructuration. Cette dernière porte sur les activités nord-américaines de production de réfrigérateurs. De ce fait, le bénéfice opérationnel d'Electrolux a été divisé par près de deux au premier trimestre, à 764 millions de couronnes.En données ajustées, le bénéfice opérationnel d'Electrolux a atteint 1,36 milliard de couronnes. Le consensus était à 1,48 milliard. Il a représenté 4,9% d'un chiffre d'affaires de 27,90 milliards de couronnes, en baisse de 1%. En organique, les ventes d'Electrolux ont augmenté de 1,8%.