Electrolux : plonge après ses trimestriels

Electrolux plonge de 11,8% sur l'OMX, après l'annonce par le fabricant d'électroménager d'une chute de sa marge opérationnelle à 2,7% au premier trimestre 2018, contre 5,1% sur la même période de l'année dernière.



Le groupe a en effet vu son profit opérationnel se contracter à 764 millions de couronnes suédoises, à comparer à 1,4 milliard un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en contraction de 1% seulement à 27,9 milliard.



Electrolux explique cette dégradation par une accélération de la hausse des coûts de matières premières, phénomène dont il évalue maintenant l'impact négatif en 2018 entre 1,6 et 1,8 milliard de couronnes suédoises.



