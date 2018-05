ELECTRONIC ARTS : les résultats trimestriels dépassent les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Electronic Arts a publié hier soir des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mars, l'éditeur de jeux vidéo a enregistré un bénéfice net de 607 millions de dollars, soit 1,95 dollar par action, comparé à un profit de 566 millions de dollars, ou 1,81 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,28 dollar, dépassant le consensus FactSet s’élevant à 1,17 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,6% à 1,58 milliard de dollars.Ajusté, le chiffre d'affaires d'EA a atteint 1,255 milliard alors que le marché anticipait 1,24 milliard.Sur l'exercice 2019, Electronic Arts cible des ventes de 5,6 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,55 dollars. Ajustés, le bénéfice par action est anticipé à 4,85 dollars et les ventes à 5,55 milliards de dollars alors que le marché vise 4,27 dollars et 5,16 milliards de dollars.Le groupe ne communique plus d'objectif de bénéfice par action hors éléments exceptionnels.Enfin, Electronic Arts a dévoilé un programme de rachat d'actions de 2,4 milliards de dollars sur deux ans.