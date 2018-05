Enel intéressé par des actifs d'EDP en cas de cessions 0 0 18/05/2018 | 23:16 Envoyer par e-mail :

MILAN (Reuters) - Enel regarderait n'importe lequel des actifs d'EDP qui pourraient être mis sur le marché en cas de vente d'une partie de la société portugaise, spécialisée dans les énergies renouvelables, a dit vendredi une source au fait du dossier. Le groupe public chinois China Three Gorges (CTG) a soumis la semaine dernière une offre pour prendre le contrôle d'EDP, la plus grande entreprise du Portugal, dans le cadre d'une opération d'un montant total de 9,07 milliards d'euros. L'électricien public italien, qui détient une participation majoritaire dans l'espagnol Endesa, a déjà dit qu'il n'était pas intéressé par des acquisitions de grande taille mais qu'il examinerait des opérations ciblées plus petites. Dans un entretien à Reuters le mois dernier, l'administrateur délégué d'Enel, Francesco Starace, avait déclaré qu'il regarderait des actifs en Europe qui se retrouveraient sur le marché dans le cadre de scissions. Enel est actuellement en pleine bataille avec l'espagnol Iberdrola pour prendre le contrôle de la principale entreprise de distribution d'électricité brésilienne, Eletropaulo Metropolitana. (Stephen Jewkes, Marc Joanny pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENDESA 0.25% 19.97 10.05% ENEL -1.71% 4.898 -2.87% ENERGIAS DE PORTUGAL 1.68% 3.458 17.85% IBERDROLA 0.61% 6.604 0.74%