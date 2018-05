Eli Lilly : réalise l'acquisition d'ARMO BioSciences

10/05/2018 | 14:45

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ARMO BioSciences pour environ 1,6 milliard de dollars, afin de renforcer son activité d'immuno-oncologie.



Pegilodecakin, le principal produit candidat d'ARMO, est actuellement testé dans un essai clinique de phase 3 sur le cancer du pancréas, ainsi que dans des études de phase antérieure sur le cancer du poumon et des cellules rénales, le mélanome et d'autres tumeurs importantes.



Le médicament a été conçu pour activer le système immunitaire des patients atteints de cancer pour identifier et éradiquer les tumeurs.



Selon les termes de l'accord, Lilly lancera une offre d'achat pour acquérir toutes les actions d'ARMO pour un prix d'achat de 50 dollars par action en espèces.



La transaction devrait se conclure d'ici la fin du deuxième trimestre de 2018, a précisé la direction Eli Lilly.



