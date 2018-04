Eli Lilly : s'associe à Siligon dans le diabète de type 1

04/04/2018 | 13:25

Eli Lilly annonce un accord de collaboration globale avec la société biopharmaceutique non cotée Sigilon Therapeutics, pour développer des thérapies cellulaires encapsulées destinées au traitement potentiel du diabète de type 1.



Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis disposera d'une licence exclusive mondiale pour utiliser la technologie Afibromer de Siligon de façon à encapsuler des cellules productrices d'insulines.



Siligon recevra d'Eli Lilly un paiement initial de 63 millions de dollars ainsi qu'un investissement en capital pour un montant non précisé, et sera éligible à des paiements d'étapes pouvant aller jusqu'à 410 millions de dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.