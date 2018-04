Eli Lilly : succès d'une étude de phase III en cancer du foie

04/04/2018 | 14:10

Eli Lilly fait part de résultats positifs dans son étude de phase III 'REACH-2', portant sur son Cyramza (ramucirumab) comme agent unique dans le traitement en seconde ligne du carcinome hépatocellulaire (ou cancer du foie).



'Cyramza a démontré un bénéfice de survie dans quatre types de tumeurs agressives et difficiles à traiter dans des études de phase III, y compris comme agent unique à la fois en cancer gastrique et en carcinome hépatocellulaire', note le groupe de santé.



L'essai 'REACH-2' a en effet atteint son objectif principal de survie d'ensemble et son objectif secondaire de survie sans progression. Eli Lilly a l'intention d'initier des soumissions réglementaires vers le milieu de l'année 2018.



