Eli Lilly : très au-dessus des attentes au premier trimestre

24/04/2018 | 13:01

Très bon début d'exercice pour Eli Lilly, qui a fait état ce mardi à la mi-journée d'un bénéfice net de 1,16 dollar par action au titre du premier trimestre, contre une perte de 10 cents par action un an plus tôt.



Sur une base ajustée, le bénéfice par action (BPA) du groupe pharmaceutique américain est ressorti à 1,34 dollar, bien au-dessus des 98 cents pronostiqués par les analystes.



De même, le chiffre d'affaires est passé en un an de 5,22 à 5,7 milliards de dollars alors que le consensus anticipait une progression moins marquée à 5,52 milliards.



Fort de ce bon début d'exercice, Eli Lilly a révisé à la hausse son objectif de BPA annuel, désormais attendu entre 5,1 et 5,2 dollars en données ajustées.





