Elior : La valeur du jour à Paris - ELIOR chute lourdement après un nouvel avertissement sur ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La sanction des marchés est sans appel après le nouvel avertissement lancé par Elior sur ses résultats annuels : le titre chute de 13,52% à 13,4 euros. C'est la deuxième fois en quelques mois que le groupe de restauration collective doit réviser ses perspectives à la baisse. La dernière fois remonte à mi-novembre 2017 et concernait alors son niveau de marge pour l'exercice 2016/2017 clôturé quelques semaines plus tôt. Cette fois, la mise à jour inattendue de ce matin concerne bien la période 2017/2018 : Elior devrait notamment rater sa cible d'une marge d'Ebitda ajusté stable à 8,3%.Cette dernière est désormais attendue entre 7,5% et 7,8%, soit une baisse de 0,8 à 0,5 point. De même, l'objectif d'une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 3% est désormais abandonné au profit d'une prévision d'une hausse d'activité "proche de" 3%."Sur la base d'une croissance organique de 3% et d'une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 7,5 et 7,8%, le consensus pour l'Ebitda 2017/2018 devrait être abaissé de 6 à 10%", calcule UBS.Pour sa part, LCM se montre particulièrement déçu par l'avertissement au niveau de la croissance organique d'Elior. Dans l'ensemble, "cette annonce ne nous surprend pas vraiment puisque nous avions à plusieurs reprises évoqué les risques sur l'instabilité suite aux différents changements de management sur des postes clés ainsi que des gains de contrats qui pourraient peser sur les marges", commente l'analyste.Les deux éléments pointés par LCM figurent effectivement dans le communiqué de presse d'Elior comme explications à la mise à jour de ce matin. Le groupe y ajoute un environnement concurrentiel difficile.Elior a de fait connu un changement de direction générale l'année dernière. Philippe Salle a claqué la porte du groupe en juillet et son successeur, Philippe Guillemot, a pris ses fonctions début décembre. Si les détails n'ont pas été donnés par la société, il y a de fortes chances pour qu'il ait mis en place de nouvelles équipes à la tête de ses activités. Le 16 mars 2018, Elior annonçait le remplacement de son directeur financier.Ces facteurs ont surtout pesé sur l'activité du groupe au deuxième trimestre. Le groupe ne donne pas de précisions mais son premier trimestre avait été plus solide qu'anticipé. Sur l'ensemble du semestre, selon des données préliminaires, Elior a enregistré une croissance totale de 3,9%, dont 2,9% en organique. Sa marge d'Ebitda est ressortie à 6,9%, sous les attentes du groupe et des analystes.