Elior : Mise à disposition du document de référence Elior Group 2016-2017

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Paris La Défense, le 29 janvier 2018

Mise à disposition du document de référence Elior Group 2016-2017

Elior Group annonce avoir mis à la disposition du public son Document de Référence pour l'exercice 2016-2017. Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 janvier 2018.

Le document de référence Elior Group 2016-2017 comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, et sur les procédures de contrôle interne, ainsi que les rapports et les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le document de référence peut être consulté sur le site internet d'Elior Group, à l'adresse suivante : www.eliorgroup.com et est disponible au siège social, situé 9-11 allée de l'Arche, 92032 Paris La Défense cedex, France.

La version anglaise du Document de Référence sera disponible prochainement.

Prochain rendez-vous : l'assemblée générale annuelle des actionnaires, le 9 mars 2018, à 9 heures, dans les locaux de la Maison Champs-Élysées, 8 rue Goujon, 75008 Paris, France.

ELIOR GROUP

Société anonyme

Siège social : 9-11 allée de l'Arche, 92032 Paris La Défense cedex 408 168 003 R.C.S. Nanterre

Place de cotation : NYSE Euronext-Paris Compartiment A

Code ISIN : FR0011950732

À propos d'Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd'hui le restaurateur de référence dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement et de la santé, ainsi que dans l'univers du voyage.

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6 422 millions d'euros. Ses 127 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. L'exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l'innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s'expriment dans la signature « Time savored ».

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

eliorgroup.com

@Elior_Group

#TimeSavored

@Elior_Group

#TimeSavored