Elior : Areas renouvelle son contrat avec la Fira de Barcelona pour la restauration des parcs d’expositions et du Palais des Congrès

Areas, la marque mondiale de restauration de concession d'Elior Group, a remporté la gestion de 16 points de vente à la Fira de Barcelona, qu'il accompagne depuis déjà 12 ans, ainsi que la restauration du Palais des Congrès de Barcelone. Ce contrat, d'une durée initiale de trois ans pouvant être prolongée jusqu'à cinq ans, porte sur un espace de plus de 4 000 m² dans les parcs d'expositions de Montjuïc et Gran Vía.

La nouvelle offre de restauration proposée par Areas porte sur sept concepts comprenant des restaurants gastronomiques, des services traiteur et des marques de restauration rapide avec des offres de produits frais. Les visiteurs des salons pourront découvrir Deli&Cia, la marque en propre de vente à emporter d'Areas ; La Pausa, un concept de cuisine de marché ; Briciole, une boulangerie de qualité ; ainsi que la cafétéria Caffriccio, la chaîne italienne Pizza'n Co, le bar à bières Buena Pinta et le restaurant gastronomique Saboramar. L'offre comprend également les services d'Antara, la marque d'Areas dédiée à la restauration des visiteurs du Palais des Congrès et des exposants.

Avec ce renouvellement de contrat, Areas renforce sa position de partenaire historique en restauration de la Fira de Barcelona qu'il accompagne depuis 12 ans. La Fira de Barcelona est l'une des plus importantes institutions européennes d'organisation d'événements professionnels. A ses côtés, Areas a assuré la restauration de plus de 1 000 salons et congrès, dont le prestigieux Mobile World Congress.

Oscar Vela, directeur général d'Areas pour l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine : « Nous sommes heureux de la relation de confiance qui nous unit aux équipes de la Fira de Barcelona depuis 12 ans. Avec ce nouveau contrat, nous proposons une offre de restauration renouvelée répondant aux spécificités des centres d'expositions et permettant de réinventer l'expérience des visiteurs et exposants ».