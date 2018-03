Elior : Bernard Duverneuil est nommé directeur du digital et des systèmes d’information d’Elior Group

Elior Group annonce la nomination de Bernard Duverneuil au poste de directeur du digital et des systèmes d'information d'Elior Group. Rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, il est membre du Management Committee du Groupe.

Diplômé de l'École polytechnique et de Télécom ParisTech, Bernard Duverneuil, 55 ans, a développé une expertise de 25 années dans les systèmes d'information

, la transformation numérique et l'innovation . Les premières années de sa carrière se sont déroulées au sein de sociétés de services ( Générale de Service Informatique ), puis d ans des cabinets de conseil en management et en stratégie (Coopers & Lybrand, puis A.T.Kearney). Il fonde et dirige une startup e-Commerce avant de rejoin dre le groupe Lagardère dont il fut le DSI Groupe pendant huit ans , avec, en responsabilité additionnelle de 2006 à 2008, la création et l'animation du pôle innovation, démarche transverse visant à dynamiser le développement d'offres média innovantes liées aux technologies numériques. En 2009, Bernard Duverneuil rejoint le groupe Essilor International en tant que DSI Groupe , dont il devient membre du comité exécutif. Le pilotage des activités systèmes d'information du Groupe le conduit notamment à définir et mettre en œuvre la stratégie informatiq ue et accompagner la transformation numérique du groupe Essilor .

Bernard Duverneuil est président du Cigref (association d'entreprises regroupant principalement les DSI de 140 des plus grandes entreprises et administrations françaises) depuis 2016. L'une de ses missions à la présidence de cette association est de développer la capacité des entreprises à intégrer et maîtriser le numérique.