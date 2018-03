Elior : Esther Gaide est nommée directrice financière d’Elior Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 mars 2018

Nomination

Esther Gaide est nommée directrice financière d'Elior Group

Elior Group annonce la nomination d'Esther Gaide au poste de directrice financière d'Elior Group. Rattachée à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, elle est membre du comité exécutif du Groupe.

« Je me réjouis de l'arrivée d'Esther Gaide. Son expertise financière et sa grande expérience nous permettront de poursuivre la construction de positions fortes dans les différents pays du Groupe et de mettre activement en œuvre le nouveau plan stratégique qui sera annoncé en juin prochain », déclare Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group.

Esther Gaide succède à Olivier Dubois qui quitte Elior Group et va poursuivre différents projets personnels.

Diplômée de l'Essec et expert-comptable, Esther Gaide, 56 ans, a débuté sa carrière en 1983 dans l'audit externe, d'abord au sein de PricewaterhouseCoopers (PwC) à Paris et Londres, puis au sein de Deloitte à Paris et aux États-Unis. En 1994, elle rejoint le groupe Bolloré en tant que directeur de l'audit du Groupe, où elle met en place le département de l'audit interne et participe à la réorganisation du pôle maritime et à la reprise du groupe Rivaud. Entre 1996 et 2006, elle occupe successivement les fonctions de directrice financière de la division logistique, puis de directrice générale finances de la division Bolloré Africa Logistics, et enfin de directrice du contrôle du Groupe, supervisant l'intégralité des comptes du Groupe. En 2006, elle rejoint le groupe Havas en tant que directrice financière adjointe et directrice des ressources humaines.

Esther Gaide avait rejoint Technicolor (ex-Thomson) en 2011 en tant que Group Controller. Elle avait été nommée directrice financière adjointe en 2012, et était devenue directrice financière et membre du comité exécutif en 2015.

Par ailleurs, elle est membre du conseil d'administration et du comité d'audit du groupe Eutelsat.

À propos d'Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd'hui le restaurateur de référence dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement et de la santé, ainsi que dans l'univers du voyage.

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6 422 millions d'euros. Ses 127 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante. Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. L'exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l'innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s'expriment dans la signature « Time savored ».

