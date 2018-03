Elior : Bryan Garnier passe à l'achat

29/03/2018 | 11:02

Bryan, Garnier & Co. est désormais d'avis d'acheter l'action du groupe de restauration collective Elior, alors qu'il était précédemment d'un avis 'neutre'. L'objectif de cours associé est de 19,5 euros, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 10%.



Certes, l'historique récent du groupe est difficile, le départ du directeur général Philippe Salle, annoncé en juillet 2017, ayant été suivi de deux avertissements sur résultats et de la nomination récente de Philippe Guillemot à la direction générale. Ce dernier est flanqué d'Esther Gaide à la direction financière. Pendant ce temps, 'la valorisation du groupe s'est montrée volatile et a perdu environ 30%'.



Mais à ce jour, et 'en dépit des incertitudes qui subsistent, nous estimons que le cours du titre, qui reste proche du point bas atteint le 15 décembre (15,7 euros), pourrait bien constituer un bon point d'entrée', indique une note de recherche.



En effet, la nouvelle équipe de direction présentera ses orientations le 26 juin prochain, alors que les estimations du consensus ont été réduites ces derniers mois. Bryan Garnier relève aussi qu'Elior est centré sur l'Europe (environ 80% du CA, dont 44% en France) et devrait donc bénéficier de l'amélioration conjoncturelle. L'exposition américaine (19% du CA) devrait certes entraîner un effet de changes négatif, mais il sera moindre que celui des groupes concurrents, estime Bryan Garnier.





