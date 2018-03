Elis : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, a finalisé l'acquisition de 100 % de BW Textilservice en Allemagne. BW Textilservice est une entreprise familiale disposant d'une blanchisserie située dans la région de Stuttgart, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros, entièrement sur le marché de la Santé. Son dirigeant actuel reste directeur du site.Avec cette opération, Elis s'implante dans la région de Stuttgart, une des principales zones urbaines d'Allemagne, située dans le land du Bade-Wurtemberg, troisième région la plus importante du pays en termes de démographie et d'importance économique.BW Textilservice a affiché ces dernières années une forte croissance de son chiffre d'affaires, soulignant le fort potentiel du marché de la Santé en Allemagne et la position favorable de l'entreprise dans son marché régional.