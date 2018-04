Elis : acquisition d'A&M en Belgique

24/04/2018 | 07:32

Elis annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de Ardenne et Meuse (A&M), entreprise familiale disposant d'une blanchisserie située près de Liège, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ huit millions d'euros.



Avec cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, Elis se lance dans le marché du linge plat en Belgique, pays où le groupe de blanchisserie industrielle était uniquement présent sur les secteurs du vêtement de travail et de l'hygiène et bien-être.



Cette plateforme belge pour le linge plat permettra également de redistribuer des volumes entre le Nord de la France, la Belgique, le Luxembourg et le Nord-Ouest de l'Allemagne afin d'optimiser la logistique et d'améliorer la productivité dans la région.



