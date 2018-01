Elis : mise à disposition du prospectus de base ayant reçu le visa n° 18-031 de l'Autorité des marchés financiers

Communiqué de mise à disposition du prospectus de base ayant reçu le visa

n° 18-031 de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de la mise en place du programme Euro Medium Term Note (EMTN) d'Elis

Paris, le 30 janvier 2018,

Elis (la « Société ») a établi un prospectus de base dans le cadre de la mise en place de son programme Euro Medium Term Note de 3 milliards d'euros.

Des exemplaires du prospectus de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, France.

Le prospectus de base peut également être consulté sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.corporate-elis.com).

