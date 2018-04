Communiqué de presse

Elis poursuit sa stratégie de développement en Europe et renforce ses positions en Belgique

Saint Cloud, le 24 avril 2018 - Elis, un leader multi-services de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, poursuit sa stratégie de consolidation de ses marchés clés et annonce avoir finalisé l'acquisition de 100 % de Ardenne et Meuse (A&M) en Belgique.

A&M est une est une entreprise familiale disposant d'une blanchisserie située près de Liège, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros. L'entreprise est dédiée au traitement de linge plat pour des clients en l'Hôtellerie-Restauration. L'usine, particulièrement moderne, affiche une productivité remarquable.

Avec cette opération, Elis se lance dans le marché du Linge Plat en Belgique, pays où le Groupe était uniquement présent sur les secteurs du Vêtement de Travail et de l'Hygiène et Bien être. La création de cette plateforme belge pour le Linge Plat permettra également de redistribuer des volumes entre le Nord de la France, la Belgique, le Luxembourg et le Nord- Ouest de l'Allemagne afin d'optimiser la logistique et d'améliorer la productivité dans la région.

A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré :

« L'acquisition de A&M marque le lancement de l'activité Linge Plat pour Elis en Belgique. Nous avons l'intention d'y constituer un réseau dense, efficace et très rentable, à l'image de ce que le Groupe a déjà réalisé dans de nombreux pays européens. Nous continuerons donc à investir dans ce secteur dans cette région. L'intégration rapide de l'entreprise et de ses quelques 80 collaborateurs, ainsi que les transferts de bonnes pratiques, devraient contribuer à la poursuite de la croissance rentable d'Elis. »

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

