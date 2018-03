Emakina : acquiert l'agence numérique turque WittyCommerce

Bruxelles, Izmir - EMBARGO 18.15 CET -

Emakina Group SA (ALEMK_BB)annonce l'acquisition de 100% des parts de l'agence digitale turque WittyCommerce basée à Izmir et Istanbul, spécialisée en solutions d'ingénierie et de services IT et e-commerce. Cette acquisition permet à Emakina de renforcer à nouveau son assise en Turquie.

Emakina Group SA annonce l'acquisition de 100% des parts de WittyCommerce, par le biais de sa filiale turque Emakina.TR, établie à Izmir. L'agence numérique turque WittyCommerce étant déjà un partenaire structurel d'Emakina, les deux compagnies se complètent bien en termes de compétences. Les 30 experts de WittyCommerce partagent déjà depuis 2016 leur expérience avancée en stratégie et développement de sites e-commerce avec Emakina, et leur capacité à haute valeur ajoutée pour toute une gamme de technologies e-commerce. L'intégration de WittyCommerce au sein du groupe ouvre la voie à de nouvelles opportunités à développer le portefeuille de clients internationaux, à la recherche d'un partenaire digital réputé. L'acquisition confirme les ambitions d'Emakina Group en Turquie et illustre parfaitement l'aspiration du groupe d'y jouer un rôle positif de premier plan en tant que partenaire de confiance dans le domaine du commerce omnicanal et dans la transformation digitale d'entreprises. Le prix d'achat initial s'élève à 1.000.000 EUR en numéraire. Le prix final de la transaction sera fondé sur les résultats opérationnels enregistrés par WittyCommerce jusqu'en 2022. Le solde additionnel potentiel sera versé partiellement sous forme de titres et en numéraire. Le chiffre d'affaires annuel de WittyCommerce en 2017 se monte à près de 7 millions de livres turque tandis que son EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) s'élève à plus de 1 million de livres turques sur la même année et sur base des règles comptables appliquées par le groupe. WittyCommerce aura une incidence financière positive sur les revenus et l'EBITDA consolidé d'Emakina Group à partir de 2018. Lire la suite