Emakina : approfondit son partenariat stratégique avec Selligent Marketing Cloud en Amérique du Nord

Lundi 26 février 2018 - Emakina Group renforce son partenariat stratégique avec Selligent Marketing Cloud, incluant désormais le marché étasunien. Les deux entreprises sont partenaires en Europe depuis plus de dix ans, et collaborent pour des projets de marketing digital user centric dans un objectif d'augmentation de l'engagement des utilisateurs, des ventes et de la croissance des parts de marché de leurs clients. Cette extension du partenariat inclut les 12 filiales d'Emakina Group, qui proposent des services de marketing digital depuis 15 implantations dans 9 pays.

Emakina Group et Selligent Marketing Cloud ont tous deux démarré en Belgique, se spécialisant dans le marketing digital et l'engagement des utilisateurs. Ces dernières années, le marché nord-américain a fait partie de leur stratégie globale.

Selligent s'y est intégré via l'acquisition de Strongview, leader US des solutions de marketing contextuel. Emakina Group a ouvert sa première agence étasunienne à New York en 2016 via sa filiale The Reference qui a acquéri l'agence numérique new-yorkaise Karbyn.

Olivier Deneef, CCO chez The Reference NY, se montre très enthousiaste :

« Dès que nous avons décidé de franchir l'Atlantique, Selligent se tenait à nos côtés en tant que partenaire. Ils nous ont fait part de leurs insights à propos du marché local et nous ont permis de nous y adapter en un temps record. Nous sommes déjà en train d'introduire Selligent Marketing Cloud aux États-Unis. Cette plateforme intégrée permet de déployer des solutions de marketing omnicanal de première qualité et surpasse donc les exigences pourtant élevées de nos clients internationaux. »

Nick Worth, CMO de Selligent Marketing Cloud, renchérit :

« Avec Emakina, nous avons créé une série de projets de marketing à fort engagement qui ont raflé de nombreuses récompenses. C'est génial de prolonger aux États-Unis notre partenariat avec cette agence digital full service de premier ordre. Les entreprises américaines sont demandeuses de solutions marketing fraîches et orientées sur les résultats pour augmenter leur visibilité, leur taux de conversion et leur chiffre d'affaires. C'est exactement le type de services pragmatiques que Selligent et Emakina fournissent ensemble. »

L'équipe de l'agence The Reference NY (Emakina Group) a pris en main le développement de ce nouveau partenariat US qui suscite l'intérêt de diverses sociétés cherchant à augmenter l'efficacité de leur marketing. Les premiers succès communs sont donc déjà en train de se réaliser.

Fondé en 1993, The Reference est la première agence web belge et un véritable pionnier digital européen. La société a rejoint Emakina Group en 2007 afin d'élargir son assise internationale.

The Ref' transforme les objectifs commerciaux de ses clients en success stories digitales et les accompagne dans leurs projets de transformation digitale.

