Résultats 2017 : Poursuite de la croissance internationale et bonne évolution de la marge opérationnelle

Vendredi 16 mars 2018 - BRUXELLES, (EMBARGO à 18H00) - Emakina Group (Euronext GROWTH Bruxelles : ALEMK) communique aujourd'hui ses résultats annuels 2017.

1. Chiffres clés année 2017

En K€ 2016 2017 Variation Résultat net 77.339 80.305 +3,8% Revenus 5.400 5.727 +6,1% Bénéfice opérationnel (EBITDA) 7,0% 7,1% Marge opérationnelle % 2.012 1.239 -773 Résultat avant impôts 1.150 32 -1.118

2. Faits marquants de 2017

a) New business

En 2017, de nouveaux clients nationaux et internationaux ont choisi une agence du groupe Emakina comme partenaire. Quelques exemples non exhaustifs : BCGE Bank, Boucheron, Carrera, Courir, ECCO, First Stop, International Ice Hockey Federation, Intersport, Konica Minolta Europe, Le Pain Quotidien, Maxeda, Mondi, Öcard, Renault Nissan Consulting, Transdev, Vienna Tourism Board.

b) Poursuite des acquisitions

En janvier 2017, Emakina a acquis 100% du capital de l'agence suédoise Doe Blomberg Gottberg (DBG) forte de 15 collaborateurs et triple lauréate du prix « Communication Agency of the Year » suédois. Avec cette opération, Emakina renforce sa présence en Scandinavie avec désormais plus de 30 collaborateurs.

c) Internationalisation

Au niveau géographique, les ventes « hors Belgique » progressent de plus de 9% sur l'année 2017 et représentent désormais 61% des revenus consolidés de 2017 comparativement à 59% en 2016. Emakina Group, une des agences indépendantes leader en Europe investit également dans la croissance de ses activités américaines et asiatiques.

d) Talents

La rétention et l'attraction des talents demeurent les principaux challenges auxquels Emakina Group est confrontée du fait de la forte concurrence sur le marché de l'emploi et de la rareté des ressources particulièrement en Europe. Par ailleurs, maintenir un portefeuille pertinent d'expertises par rapport aux besoins des clients reste un art subtil dans un contexte technologique d'obsolescence accélérée.

e) Partenariats technologiques

En 2017, Emakina Group a accentué sa maîtrise des technologies partenaires stratégiques et poursuivi le développement commercial autour d'elles. Les agences du Groupe proposent une panoplie complète de plateformes techniques avec, d'une part les plateformes intégrées d'expérience digitale (Adobe, Salesforce, Kentico, Sitecore, Sitefinity) et d'autre part les solutions spécialisées (Drupal, Magento, Umbraco, Selligent Marketing Cloud, Marketo...).

f) Prix et récompenses

Au cours de l'année 2017, Emakina a remporté plus de 40 Awards pour différents projets variés de web-building, e-commerce, expériences utilisateur, vidéo, design, rédaction et créativité, ce qui souligne la qualité de ses prestations.

Plusieurs partenaires technologiques ont également honoré Emakina en 2017 par d'importants prix internationaux : Kentico « Consumer Goods Site of the Year », Progress Sitefinity « Meilleur Site Web Q1 », Sitecore « Agility Award » et trois Sitecore « Most Valuable Professional Awards ».

3. Commentaire général

Croissance des activités en particulier à l'international

Sur l'année 2017, les ventes consolidées d'Emakina Group se sont élevées à 80.304.612 EUR comparativement à 77.339.180 EUR l'année précédente soit une progression de +4% (stable à périmètre constant) tirée en particulier par la croissance des activités « hors Belgique » de 9%.

Progression de 6% de la performance opérationnelle (EBITDA)

Le bénéfice opérationnel consolidé avant amortissements (EBITDA) atteint 5.726.817 EUR (5.180.967 EUR à périmètre constant) en 2017 par rapport à 5.400.484 EUR en 2016 soit une croissance en valeur absolue de 6,0%. Exprimé en pourcentage du total des ventes, l'EBITDA évolue de 7,0% à 7,1% entre 2016 et 2017.

Cette évolution de la rentabilité opérationnelle s'explique notamment par un meilleur taux d'occupation, par une plus grande efficacité de production et une structure de coûts sous contrôle.

Bénéfice courant sous contrôle et résultat net positif

Le bénéfice courant avant impôt s'élève à 1.375.730 EUR en 2017 et se justifie principalement par (i) la hausse des amortissements sur écarts de consolidation (« goodwills ») liée à la stratégie de croissance externe du groupe et par (ii) la baisse du résultat financier en 2017 impacté pour rappel très positivement en 2016 par l'évolution favorable de la livre turque et du franc suisse face à l'euro.

Le niveau du bénéfice net (32.206 EUR) en 2017 s'explique par l'évolution du résultat courant et par des charges non récurrentes notamment liées à des déménagements de locaux. Ce bénéfice net permet de maintenir les fonds propres du groupe.

Pour rappel, les amortissements sur écarts de consolidation (« goodwills ») (imposés par les normes comptables belges) impactent négativement le résultat net de la société de 2.390.944 EUR en 2017 par rapport à 1.944.636 EUR en 2016 suite à l'évolution du périmètre du groupe. Cet élément de droit comptable belge qui impose un amortissement systématique (comptabilisé dans les charges financières), pèse significativement sur le résultat net consolidé.

4. Santé financière

En 2017, l'assise financière du groupe se maintient grâce à un résultat net positif, un niveau d'endettement financier en adéquation avec la stratégie d'internationalisation du groupe, un besoin en fonds de roulement sous-contrôle et la disponibilité de lignes de crédit adéquates.

5. Evènement post clôture

En février 2018, Emakina a annoncé l'acquisition de 100% des parts de Karbyn, agence new-yorkaise forte d'une dizaine de collaborateurs, par le biais de sa filiale The Reference. Le chiffre d'affaires annuel de Karbyn en 2017 se situe au-delà de 2 millions de dollars, tandis que son « EBITDA » avoisine les 0,3 million de dollars.

Il s'agit du dernier exemple en date de la volonté d'Emakina de se déployer au-delà des frontières de l'Europe afin d'encore mieux servir ses clients internationaux comme notamment le Pain Quotidien.

En mars 2018, le conseil d'administration d'Emakina Group a avalisé l'opération.

6. Perspectives pour 2018

Pour 2018, le management d'Emakina Group anticipe une hausse à un chiffre des revenus consolidés du groupe sur base des indicateurs commerciaux actuels et du périmètre existant.

7. Déclaration des dirigeants

Le conseil d'administration déclare, qu'à sa meilleure connaissance, les états financiers condensés et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017, établis conformément aux normes comptables belges, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe Emakina. Le rapport financier annuel contient un exposé fidèle des informations qui doivent y figurer.

8. Divers

a) Rapport du commissaire

Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision des comptes consolidés sont terminés quant au fond et n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le rapport annuel.

b) Normes comptables belges

Tous les chiffres consolidés repris en annexe ont été établis conformément aux normes comptables belges (notamment concernant l'amortissement obligatoire des goodwills).Ces chiffres constituent une synthèse des résultats financiers qui sont repris de manière détaillée dans le rapport annuel 2017.

c) Agenda 2018 des actionnaires

30 mars 2018 : Rapport annuel 2017 (brochure) ;

: Rapport annuel 2017 (brochure) ; 23 avril 2018 : Assemblée générale des actionnaires ;

: Assemblée générale des actionnaires ; 14 septembre 2018 : Publication des résultats du premier semestre 2018.

CHIFFRES CONSOLIDÉS 2017 - EMAKINA GROUP SA

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS (EUR) * 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 VENTES ET PRESTATIONS 80.304.612 77.339.180 70.340.217 Chiffre d'affaires 75.916.133 73.987.356 67.561.421 Variation projets en-cours 1.210.431 656.683 -436.797 Production immobilisée 999.717 149.075 102.199 Autres produits d'exploitation 2.178.331 2.546.066 3.113.394 CHARGES OPÉRATIONNELLES (AVANT AMORTISSEMENTS) -74.577.795 -71.938.696 -64.270.428 Achats de matériel et de services liés aux ventes -34.115.576 -33.845.013 -33.621.620 Frais de personnel -40.302.954 -37.913.614 -30.458.796 Autres charges d'exploitation -159.265 -180.069 -190.011 BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL (AVANT AMORTISSEMENTS) = EBITDA 5.726.817 5.400.484 6.069.790 AMORTISSEMENTS & RÉDUCTIONS DE VALEUR -1.581.827 -1.408.302 -1.898.211 Amortissements s/immobilisations incorporelles et corporelles -1.438.455 -1.400.682 -1.367.209 Réductions de valeur sur créances commerciales -58.166 -1.230 -503.482 Provisions pour risques et charges -85.206 -6.390 -27.520 BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL 4.144.990 3.992.182 4.171.579 RÉSULTAT FINANCIER -378.316 -98.864 -599.806 Produits financiers 778.476 633.775 238.706 Charges financières -1.156.792 -732.639 -838.513 BÉNÉFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS /

ÉCARTS DE CONSO. 3.766.674 3.893.318 3.571.772 AMORTISSEMENTS / GOODWILLS** -2.390.944 -1.944.636 -1.645.235 BÉNÉFICE COURANT 1.375.730 1.948.683 1.926.537 RÉSULTAT NON RÉCURRENT -136.583 63.351 25.576 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 1.239.147 2.012.033 1.952.113 IMPÔTS DIFFÉRÉS 970 5.465 -74.957 IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT -1.207.911 -867.078 -729.979 QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES

MISES EN ÉQUIVALENCE 0 0 0 BÉNÉFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS /

ÉCARTS DE CONSOLIDATION 2.423.150 3.095.055 2.792.412 RÉSULTAT NET 32.206 1.150.420 1.147.177 A. part des tiers 143.388 431.757 590.055 B. part du groupe -111.182 718.663 557.122

DONNEES PAR ACTION 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 NOMBRE D'ACTIONS 3.893.353 3.893.353 3.893.353 NOMBRE D'ACTIONS ET WARRANTS 3.893.353 3.893.353 3.931.293 RÉSULTAT COURANT / ACTION (en EUR) 0,3534 0,5005 0,4948 RÉSULTAT COURANT / ACTION ET WARRANT (en EUR) 0,3534 0,5005 0,4899 PART DU GROUPE / ACTION (en EUR) -0,0286 0,1846 0,1431 PART DU GROUPE / ACTION ET WARRANT (en EUR) -0,0286 0,1846 0,1417 RÉSULTAT NET / ACTION (en EUR) 0,0083 0,2955 0,2947 RÉSULTAT NET / ACTION ET WARRANT (en EUR) 0,0083 0,2955 0,2918

ACTIF (EUR) * 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 ACTIFS IMMOBILISÉS 17.471.191 15.290.743 12.922.391 Frais d'établissement 175.937 88.410 141.733 Immobilisations incorporelles 2.344.601 1.697.932 1.829.716 Ecarts de consolidation 12.578.751 11.917.967 9.621.685 Immobilisations corporelles 1.828.617 1.289.929 1.069.198 Immobilisations financières 543.285 296.505 260.059 ACTIFS CIRCULANTS 30.541.335 29.528.681 28.822.802 Stocks et commandes en cours d'exécution 4.835.151 3.479.708 2.818.607 Impôts différés 0 0 0 Créances à un an au plus 21.131.512 21.921.645 20.560.092 Placements de trésorerie 238.980 339.422 65.395 Valeurs disponibles 3.003.982 2.331.209 4.314.371 Comptes de régularisation 1.331.710 1.456.697 1.063.797 TOTAL DE L'ACTIF 48.012.526 44.819.424 41.745.193 PASSIF (EUR) * 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 CAPITAUX PROPRES 10.729.513 10.735.919 10.116.550 INTÉRÊTS DE TIERS 287.513 1.012.558 760.445 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 196.906 111.700 105.310 IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 1.455 2.425 7.889 DETTES 36.797.139 32.956.822 30.754.999 Dettes à plus d'un an 3.766.343 3.822.243 2.515.600 Dettes à un an au plus 32.509.046 28.895.668 27.610.416 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 1.715.265 1.463.613 1.513.116 Dettes financières 7.462.653 6.182.009 3.148.934 Dettes commerciales 7.698.382 5.630.216 7.040.325 Acomptes reçus 5.135.502 5.623.111 6.245.727 Dettes fiscales, salariales et sociales 6.837.322 5.843.238 5.520.916 Autres dettes 3.659.922 4.153.481 4.141.398 Comptes de régularisation 521.750 238.911 628.983 TOTAL DU PASSIF 48.012.526 44.819.424 41.745.193

* Etablis conformément aux normes comptables belges.

** Conformément aux règles d'évaluation, les écarts de consolidation (ou goodwills) sont amortis sur 8 ans indépendamment de toute considération de survaleurs éventuelles conformément aux normes comptables belges.

Conformément à la règlementation Euronext GROWTH Bruxelles, le présent communiqué annuel est facultatif. Celui-ci sera suivi par la publication du rapport financier annuel 2017 d'Emakina Group qui reprend l'ensemble des informations règlementées.

Le rapport sera disponible sur notre site internet www.emakina.com (section 'Financial - Reports') à partir du 30 mars 2018 conformément aux dispositions légales en la matière.

- - -

Contacts

Karim Chouikri Chief Executive Officer +32(0)2 400 40 75 kch@emakina.com

Frédéric Desonnay Chief Financial Officer +32(0)2 788 79 26 fds@emakina.com

Luc Malcorps Director of Media Relations +32(0)2 788 79 73 lma@emakina.com

Lire la suite