Embraer tombe dans le rouge au premier trimestre

Sao Paulo (awp/afp) - Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a annoncé vendredi une perte nette de 12,3 millions de dollars au premier trimestre 2018, contre un bénéfice de 53,2 millions sur la même période un an auparavant.

Le troisième constructeur mondial d'avions a livré entre janvier et mars 14 avions commerciaux et 11 jets d'affaires, soit des ventes inférieures aux 18 appareils commerciaux et 15 jets d'affaires fournis au premier trimestre de l'an passé, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 89,5 millions de dollars, inférieur aux 113 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2017.

Embraer a terminé le premier trimestre de l'année avec un carnet de commandes de 19,5 milliards de dollars.

Fondé en 1969, Embraer a été privatisé en 1994, mais l'Etat brésilien conserve une "golden share" qui lui permet d'intervenir sur les options stratégiques.

L'entreprise négocie depuis quelques mois une fusion avec l'américain Boeing, sans qu'un accord n'ait été conclu jusqu'ici.

Embraer est le troisième constructeur mondial d'avions commerciaux derrière Boeing et Airbus.

afp/rp