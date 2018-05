[Emmi] Le CFO Jörg Riboni quittera ses fonctions en avril 2019

Lucerne, le 8 mai 2018 - Jörg Riboni, Chief Financial Officer du groupe Emmi, a informé le Conseil d'administration et le Management Board qu'il souhaitait donner une nouvelle orientation à sa carrière. Afin d'assurer une transition optimale, Jörg Riboni a convenu d'exercer ses fonctions jusqu'à fin avril 2019 et de passer progressivement le flambeau à la personne qui lui succédera.

Jörg Riboni (60), qui assure la gestion financière d'Emmi depuis janvier 2013 en tant que Chief Financial Officer (CFO), a informé de sa décision de se réorienter professionnellement, et lui a demandé de le libérer de ses obligations en avril 2019 après le passage de flambeau et l'intégration de son successeur.

Le Conseil d'administration et le Management Board remercient Jörg Riboni pour sa performance et sa précieuse contribution qui lui ont permis de façonner et de soutenir activement le développement et l'internationalisation d'Emmi au cours de ces cinq dernières années. Il a adapté la gestion financière du groupe à l'expansion internationale et mis sur pied une équipe de spécialistes reconnus. En permettant une transmission en bonne et due forme de ses tâches à son successeur, il prouve sa loyauté et sa responsabilité vis-à-vis du groupe Emmi.

Jörg Riboni continuera d'occuper ses fonctions chez Emmi jusqu'à l'Assemblée générale 2019. Il quitte l'entreprise de son plein gré pour se concentrer sur différents mandats au sein de conseils d'administration et de comités d'experts.

Emmi communiquera des informations sur le successeur de Jörg Riboni en temps utile. Nous savons par expérience que quelques mois seront nécessaires.