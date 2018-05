Emmi : Le CFO Jörg Riboni quittera ses fonctions en avril 2019

Liens

A propos d'Emmi

Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l'un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d'Europe. En Suisse, la société se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d'un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l'affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l'étranger, elle se concentre sur certains marchés établis d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en développement hors d'Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts à consommer et aux alicaments. Sur le marché des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d'Emmi sont le commerce de détail, l'hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l'industrie alimentaire.

En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l'étranger, Emmi possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans sept d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.

En 2017, Emmi a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 3364 millions et un bénéfice net de CHF 162 millions. L'entreprise emploie environ 6150 collaborateurs en équivalents plein temps, dont 2950 en Suisse.