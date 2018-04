Emmi : Toutes les propositions approuvées– dividende de CHF10.00 confirmé

Lucerne, le 12 avril 2018 -Les actionnaires d'Emmi SA ont suivi en tous points les propositions du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire de ce jour à Lucerne. Celle-ci a rassemblé 1'384 actionnaires représentant 4'262'551 actions nominatives, soit 79.68 % du capital-actions.

L'Assemblée générale a été dirigée par Konrad Graber, Président du Conseil d'administration d'Emmi SA. Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées. Le rapport annuel, les comptes consolidés du groupe et les comptes annuels 2017 d'Emmi SA ont été adoptés, et décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2017 (points 1 et 2 de l'ordre du jour).

Versement d'un dividende

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende d'un montant de CHF 10.00 (CHF 5.90 l'an passé) par action nominative, dont CHF 7.00 - exonérés de l'impôt anticipé - proviennent des réserves issues d'apports de capital et CHF 3.00 des réserves issues du bénéfice (point 3 de l'ordre du jour). Il sera versé le 18 avril 2018.

Approbation du montant total des rémunérations

Le montant total des rémunérations a également été approuvé (point 4 de l'ordre du jour). Les actionnaires ont ainsi accepté la rémunération fixe maximale du Conseil d'administration (CHF 940 000) et de la Commission consultative Agriculture (CHF 36 000) pour l'exercice 2018, la rémunération fixe maximale de la Direction du groupe pour l'exercice 2019 (CHF 5 400 000) ainsi que la rémunération variable définitive de la Direction du groupe pour l'exercice 2017 (CHF 930 000).

Elections

Les actionnaires ont suivi toutes les propositions du Conseil d'administration concernant les élections au Conseil d'administration (point 5 de l'ordre du jour). Ainsi, les sept membres du Conseil d'administration qui s'étaient représentés ont été réélus individuellement. Stephan Baer et Josef Schmidli, qui ont siégé au Conseil d'administration d'Emmi pendant respectivement 19 et 15 ans, ont décidé de ne pas briguer de nouveau mandat. Christina Johansson (52 ans) et Alexandra Post Quillet (50 ans) leur succèdent.

L'Assemblée générale a confirmé Konrad Graber dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration. Les actionnaires ont également approuvé l'élection individuelle de Konrad Graber, Thomas Oehen-Bühlmann et Monique Bourquin au Comité du personnel et de rémunération. Aux points 6 et 7 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale a suivi la proposition du Conseil d'administration concernant l'élection de l'organe de révision (comme jusqu'à présent: KPMG AG, Lucerne) et du représentant indépendant des droits de vote (comme jusqu'à présent: Pascal Engelberger, avocat, Burger & Müller, Lucerne).

Confirmation des perspectives pour 2018

Konrad Graber, Président du Conseil d'administration, a maintenu les perspectives pour 2018 communiquées en mars: «Le retour sur le chemin de la croissance et une croissance organique à long terme restent les priorités. Pour y parvenir, nous allons renforcer les produits de marque les plus connus, compléter les assortiments avec des innovations et chercher de nouveaux canaux et marchés appropriés.»

L'entreprise confirme également les prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires et de revenus pour l'exercice 2018 publiées en mars: