[Emmi] Vente participation minoritaire dans siggi’s

Lucerne, le 5 janvier 2018 - Emmi détenait une participation de 22 % dans The Icelandic Milk and Skyr Corporation (siggi's) suite à deux transactions en 2012 et 2013, quand Emmi était également un fabricant pour la marque. Siggi's, dont le siège est à New York, est le pionnier de la production et de la distribution du yogourt style islandais skyr aux Etats-Unis. Les actionnaires de siggi's ont maintenant décidé de vendre ensemble la société au groupe laitier français Lactalis sous réserve de l'approbation réglementaire aux Etats-Unis. Emmi entend tirer un bénéfice significatif de cette transaction lors de l'exercice 2018.