Emova : 13/02/2018 – Volume d’affaires du 1er trimestre 2017/2018

VOLUME D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2017/2018 : 30 M€ CONFIRMATION DES OBJECTIFS

Communiqué de presse

Paris, le 13 février 2018, 18 heures

EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Cœur de Fleurs, annonce son volume d'affaires sous enseigne pour le premier trimestre (1er octobre 2017 - 31 décembre 2017) de l'exercice 2017/2018.

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : « Sur ce premier trimestre, EMOVA Group a poursuivi sa stratégie de développement avec l'ouverture de 7 magasins, le lancement du nouveau site e-commerce d'Au Nom de la Rose et le déploiement progressif de la market place destinée à approvisionner nos franchisés en plantes et fleurs en direct des producteurs. D'un point de vue commercial, la période a été marquée par un contexte calendaire défavorable qui a impacté les ventes. Toutefois, porté par la force de ses marques, l'agilité de son approvisionnement et l'engagement de ses équipes, et confiant dans le potentiel des projets en développement, EMOVA Group confirme ses objectifs de croissance et de rentabilité pour l'exercice 2017/2018. Je tiens à préciser également que nous sommes fiers d'avoir été nominés au prix Ulysse de l'ARE et d'avoir remporté le prix des lecteurs des Echos pour le retournement que nous avons réalisé. »

En M€ 31/12/2017 31/12/2016 Variation % Volume d'affaires sous enseigne 29,8 31,3 -1,5 -4,6%

dont succursales 2,4 2,3 0,1 4,1% dont franchises 27,4 29,0 -1,6 -5,7% dont franchises France 24,5 25,2 -0,7 -2,6% dont franchises Internationales 2,9 3,8 -0,9 -23,5%

* : Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, issu des données de gestion. Il correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales).

Volume d'affaires sous enseigne du 1er trimestre : 30 M€

Au 31 décembre 2017, le volume d'affaires sous enseigne s'établit à 29,7 M€. Sur cette période affectée par un calendrier défavorable et notamment le décalage de certaines fêtes, le réseau du groupe affiche un tassement de ses ventes. Au sein du parc, l'évolution est contrastée.

Les succursales ont généré 2,4 M€ de volume d'affaires sous enseigne, en progression par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, avec un parc de magasins moindre. Le groupe bénéficie des effets de la politique de rationalisation de son parc menée sur l'exercice précédent : l'ouverture de succursales Monceau Fleurs bénéficiant de belles superficies a plus que compensé la fermeture de succursales Au Nom de la Rose non suffisamment performantes.

Le volume d'affaires sous enseigne des franchises s'élève à 27,4 M€ à la fin du premier trimestre, en baisse de de 1,6 M€. Ce segment ne bénéficie pas encore des ouvertures de boutiques réalisées en novembre et décembre 2017 (7 boutiques) et intègre les conséquences du litige avec le master franchisé du Portugal, qui n'a pas permis d'inclure sur ce trimestre le volume d'affaires réalisé dans ce pays (0,9 M€ sur le 1er trimestre 2016/2017). Ce litige a été porté devant les tribunaux. Le groupe met tout en œuvre pour trouver rapidement une solution pérenne et conforme à ses intérêts.

Un parc de 389 points de vente à fin décembre 2017

A fin décembre 2017, EMOVA Group dispose d'un parc de 389 magasins, dont 367 franchises et 22 succursales.

Nombre de magasins par enseigne 31/12/2017 T1 2017/2018 30/09/2017 T4 2016/2017 Variation séquentielle* 31/12/2016 T1 2016/2017 Variation T1*

Monceau Fleurs 173 171 2 166 7 Happy 43 44 -1 43 0 Cœur de Fleurs 108 107 1 108 0 Au Nom de la Rose 65 66 -1 72 -7

Total nombre de magasins 389 388 1 389 0 dont succursales 22 23 -1 29 -7 dont franchises 367 365 2 360 7

*Variation nette entre les ouvertures et fermetures des franchises et succursales.

Le nombre de boutiques est stable par rapport à la fin du premier trimestre de l'exercice précédent.

Cette stabilité masque une évolution différenciée en fonction des enseignes. Comme annoncé précédemment, Au Nom de la Rose a fermé des magasins non suffisamment performants au cours de l'exercice passé. Monceau Fleurs a poursuivi son développement et s'est renforcée de 7 boutiques (variation nette) confirmant ainsi le dynamisme de cette marque.

En variation séquentielle, EMOVA group a poursuivi le développement de son parc entre octobre et décembre 2017. Monceau Fleurs a ouvert 6 nouveaux magasins sur la période : 3 à Angers et 3 en Italie. En Italie, EMOVA Group a saisi une très belle opportunité en nouant un partenariat avec Coop Alleanza, un acteur majeur de la distribution dans ce pays. Installées dans des galeries commerciales, les boutiques de Bologne, Modène et Ravenne ont confirmé, dès leur ouverture, leur potentiel commercial. Fort de ces débuts prometteurs, le groupe devrait ouvrir prochainement d'autres points de vente en Italie. Sur le premier trimestre, EMOVA Group a également ouvert un nouveau magasin à l'identité Cœur de Fleurs ce qui porte à 16 le nombre de boutiques déjà transformées au nouveau concept.

Perspectives

L'exercice 2017/2018 verra les premiers effets pleins des travaux engagés lors de l'exercice précédent.

Agile, structuré pour la croissance et le développement, EMOVA Group confirme ses objectifs pour l'exercice 2017/2018 :

- franchissement du cap de 400 magasins,

- croissance du chiffre d'affaires,

- poursuite de la progression de l'EBITDA ajusté et du résultat opérationnel courant.

Prochain rendez-vous :

Volume d'affaires sous enseigne du 2ème trimestre de l'exercice 2017/2018 le 22 mai 2018 après bourse

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Cœur de Fleurs. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le groupe compte 388 magasins, dont 306 en France, et est présent dans 13 pays. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts