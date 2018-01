Emova : 19/01/2018 – Publication des résultats de l’exercice clos au 30 septembre 2017

PUBLICATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2017 LE 31 JANVIER 2018

Communiqué de presse

Paris, le 19 janvier 2018

EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore, publiera ses résultats annuels le 31 janvier 2018.

Compte tenu de travaux complémentaires de clôture dans cet exercice de transition marqué par la sortie de la procédure de sauvegarde avec 5 ans d'avance et par la structuration du groupe en vue de préparer sa croissance future, EMOVA Group publiera ses résultats pour l'exercice clos au 30 septembre 2017 le 31 janvier 2018, après bourse.

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le groupe compte 388 magasins, dont 306 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts