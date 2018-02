Emova : 31/01/2018 – Résultat opérationnel courant en nette amélioration

CHIFFRE D'AFFAIRES 2016/2017 : + 37% EBITDA AJUSTE(2) : + 2,3 M€ RESULTAT OPERATIONNEL COURANT EN NETTE AMELIORATION OBJECTIFS 2017/2018 : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'EBITDA AJUSTE

Communiqué de presse

Paris, le 31 janvier 2018 21 heures

EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore, annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2017.

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, indique : « Cet exercice de transition a été marqué par l'intégration sur l'année complète du réseau Au Nom de la Rose ainsi que par des travaux de rationalisation des coûts qui ont permis une progression significative de l'EBITDA ajusté. Le résultat opérationnel de l'exercice est impacté par des charges non récurrentes liées à la réorganisation du Groupe et à la sortie avec 5 ans d'avance de la procédure de sauvegarde.

La période de retournement est aujourd'hui terminée.

Je suis confiant dans la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes engagés et qui devrait porter ses fruits dès l'exercice 2017/2018 avec une progression du chiffre d'affaires. Nous maintiendrons par ailleurs notre vigilance sur le niveau de charges avec pour objectif la progression de l'EBITDA ajusté et du résultat opérationnel courant. Le groupe ambitionne un fort développement du parc de magasins et de l'activité digitale».

Résultats à fin septembre 2017

K€ - Exercice clos au 30 septembre Chiffre d'affaires (1)

EBITDA Ajusté (2)

30/09/2017 20 161 2 272

Autres produits et charges d'exploitation (3) Dotations aux amortissements

-1 667

Résultat opérationnel courant

Autres produits et charges opérationnels (4)

Résultat opérationnel

Coût de l'endettement financier net

-437 169 -1 106 -937 -556

Autres produits et charges financiers Charge d'impôt

1 334

654

QP résultat net des sociétés mises en équivalence

80

30/09/2016 14 734 -19 385 -346 21 -621 -600 -1 340 1 063 1 678 -31

Variation

5 428

2 290

-2 052

-91 148 -485 -337 784 271 -1 023 111

Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

-353

-101

-252

Résultat net

Dont résultat net Part du groupe

222 190

669 696

-446 -506

Comptes arrêtés par le Directoire le 29 janvier 2018 et examinés par le Conseil de Surveillance le 30 janvier 2018.

Le rapport d'audit est en cours d'émission.

(1) Le chiffre d'affaires se compose des droits d'entrée perçus à chaque ouverture d'un nouveau point de vente, des redevances des franchisés, des commissions sur ventes de produits aux franchisés (fleurs, plantes, accessoires), des ventes réalisées par les succursales et les ventes en ligne réalisées par le site Au Nom de la Rose

(2) Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et des autres charges d'exploitation, minoré des autres produits d'exploitation. Ce solde intermédiaire de gestion non comptable vise à traduire la performance opérationnelle du Groupe indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de sa fiscalité assise sur le résultat.

(3) La nouvelle organisation a généré des effets de baisse de charges. Les charges ne correspondant plus à l'activité future de l'entreprise sont présentées en autres produits et charges d'exploitation.

(4) Les autres produits et charges opérationnels portent sur les coûts liés aux opérations de sortie de la procédure de sauvegarde et sont principalement constitués de frais de personnel et d'honoraires de conseil.

Croissance du chiffre d'affaires 2016/2017 : + 37%

Au 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires annuel d'EMOVA Group s'élève à 20 161 K€, en croissance de 37% par rapport à l'exercice 2015/2016, porté notamment par la première année pleine d'intégration des points de vente Au Nom de la Rose.

K€ - Exercice clos au 30 septembre 30/09/2017 30/09/2016 Revenus des succursales 10 683 5 907 81% Revenus des franchisés 9 449 8 789 8% Autres 29 38 -24% Variation

Chiffre d'affaires 20 161 14 734 37%

Le chiffre d'affaires réalisé par les succursales dépasse désormais les 10 M€. Les revenus provenant des franchisés s'établissent à 9,4 M€, en progression de 8%.

Le chiffre d'affaires du périmètre historique (Monceau Fleurs, Happy, Rapid'Flore) s'établit à 14 776 K€, en hausse de 7%. Au Nom de la Rose, acquise au 4ème trimestre de l'exercice 2015/2016, a réalisé un chiffre d'affaires de + 5 385 K€ sur l'exercice (940 K€ sur l'exercice précédent - 3 mois d'activité intégrés).

Résultats 2016/2017 : progression significative de la performance opérationnelle

L'EBITDA ajusté s'établit à 2 272 K€, en très nette progression par rapport à l'exercice précédent porté par l'amélioration de la rentabilité des succursales et les travaux menés sur la structure de coûts. Suite à sa sortie avec 5 ans d'avance du plan de sauvegarde, Emova Group s'est réorganisé et a changé de gouvernance afin de préparer sa croissance future. Les coûts exceptionnels liés à ces changements stratégiques ont impacté le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel qui s'établissent respectivement à 169 K€ et à -937 K€.

Le coût de l'endettement financier net diminue sensiblement (-784 K€), suite à la baisse de l'endettement financier.

Le résultat net s'élève à 222 K€. Il intègre notamment :

- un produit d'impôt différé (904 K€), en baisse de 774 K€ principalement liée aux opérations ayant soldé les emprunts obligataires et à la baisse du taux d'impôt futur,

- le boni de liquidation (1 216 M€) compte tenu des abandons de créances suite à la résolution du plan de sauvegarde,

- le résultat des activités abandonnées (- 353 K€), dont les succursales Au Nom de la Rose fermées sur l'exercice.

Au 30 septembre 2017, l'endettement financier net2 est en forte diminution, bénéficiant des mesures financières liées à la sortie du plan de sauvegarde. Il s'établit ainsi à 8 618 K€, contre 13 005 K€ à fin septembre 2016. Cette évolution de l'endettement combinée à la hausse des capitaux propres, liée à l'effet de l'augmentation de capital d'avril 2017, permet une amélioration sensible du gearing (26% versus 47% l'an passé). Le groupe dispose désormais d'un bilan assaini lui donnant les marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de son développement.

2 Endettement financier net : emprunts et dettes + emprunts court terme - trésorerie

Perspectives : croissance et rentabilité

L'exercice 2016/2017 marque la fin de la période de retournement. Dans cette période de transition, l'entreprise s'est transformée avec notamment une nouvelle gouvernance et une organisation optimisée et rationalisée.

L'exercice 2017/2018 verra la mise en œuvre opérationnelle des réflexions stratégiques menées ces dernières années :

- déploiement des nouveaux concepts d'enseigne Happy et Rapid'Flore (qui devient Cœur de Fleurs) qui devraient soutenir la croissance de ces deux marques,

- poursuite de la rénovation du parc de magasins Monceau Fleurs,

- ouverture de la market place du groupe à tous les franchisés pour leur approvisionnement, leur permettant ainsi d'améliorer leur rentabilité et de gagner en compétitivité,

- développement des ventes digitales pour les enseignes Monceau Fleurs et Au Nom de la Rose, qui bénéficieront chacune d'un nouveau site e-commerce.

Dans ce contexte, Emova Group anticipe une croissance du chiffre d'affaires et la poursuite de la progression de l'EBITDA ajusté et du résultat opérationnel courant sur l'exercice 2017/2018. Le groupe vise le développement de son parc de magasins qui devrait passer le cap des 400 points de vente à fin septembre 2018.

Prochaine publication le 13 février 2018 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne à fin décembre 2017 (1er trimestre de l'exercice 2017/2018)

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le groupe compte 388 magasins, dont 306 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts