EMS-Chemie entame l'année sur les chapeaux de roues

Zurich (awp) - Le chimiste EMS-Chemie a vu au cours du premier trimestre 2018 ses ventes progresser nettement en comparaison annuelle, grâce notamment à des hausses de prix et une évolution favorable des devises. L'entreprise grisonne anticipe pour l'ensemble de l'exercice en cours un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel supérieurs à ceux de 2017, annonce-t-elle vendredi.

Les recettes ont bondi de 11,8% à 595 mio CHF sur les trois premiers mois de 2018. La division polymères haute performance a enregistré des ventes de 521 mio CHF (+11,5%) et celles des spécialités chimiques se sont inscrites à 74 mio CHF (+13,6%), précise le communiqué de la société dirigée par la conseillère nationale UDC, Magdalena Martullo-Blocher.

La copie dévoilée est nettement supérieure au consensus AWP. Les analystes interrogés s'attendaient en moyenne à 580 mio CHF de chiffre d'affaires.

Pour 2018, les ventes et le bénéfice opérationnel (Ebit) devraient s'inscrire "en légère hausse" par rapport à l'exercice précédent, confirmant ainsi ses objectifs émis en début d'année. Ce choix de vocabulaire se traduit généralement par des poussées de croissance de jusqu'à 10%.

Le chimiste relève une conjoncture positive mais en léger ralentissement. Un programme d'efficience est en train d'être préparé pour faire face à ce contexte, annonce le Grison.

La production globale d'automobiles, secteur à partir duquel EMS-Chemie génère environ 60% de ses recettes, n'a réalisé qu'une très modeste hausse (+0,5%) tandis que la Chine, le plus grand marché, a stagné, fait remarquer l'entreprise. En outre, une éventuelle guerre commerciale inquiète de plus en plus les clients mondiaux.

L'augmentation des prix des matières premières en raison de leur rareté risque pour sa part perdurer. EMS a passé cette hausse à ses clients en relevant les prix de ses produits.

Nonobstant ces défis, le groupe grison a pu renforcer sa position et conclure de nouveaux contrats. L'évolution des devises a au premier trimestre également influencé les ventes, relate le communiqué.

PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE

Une fois de plus, EMS-Chemie a engrangé une forte croissance, supérieure aux anticipations du marché, constate l'analyste de Neue Helvetische Bank. La capacité de pouvoir relayer aux clients la hausse des prix des matières premières et l'évolution des cours de change ont dû jouer un rôle importante dans la croissance, suppute le spécialiste. "La performance d'EMS-Chemie reste impressionnante", résume-t-il.

L'établissement bancaire estime par ailleurs que le groupe chimiste gagne des parts de marché, notamment dans le secteur automobile.

Malgré cette performance, le titre cédait du terrain (-0,8% à 590,5 CHF) dans un marché SPI également en perte de vitesse (-0,16%) vers 12h30.

