Encana: prix et production poussent le bénéfice ajusté au premier trimestre

Le producteur gazier canadien Encana a annoncé mardi une progression de ses résultats pour le premier trimestre 2018 grâce à une augmentation de ses volumes de production et des prix du pétrole et du gaz plus élevés sur les marchés.

Le bénéfice de 151 millions de dollars américains sur la période janvier à mars est cependant inférieur aux 431 millions de la même période en 2017. L'an dernier, Encana avait bénéficié d'une plus-value non récurrente de 362 millions.

Hors éléments exceptionnels et provisions pour charges, le groupe basé à Calgary (Alberta) a dégagé un bénéfice ajusté de 156 millions contre 104 millions au premier trimestre l'an dernier.

Le deuxième groupe gazier en Amérique du nord a produit 324'400 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j), en hausse de 2% sur un an.

La production de pétrole et condensés a été de 145'200 bep/j, en hausse de 31% sur un an avec un prix moyen réalisé de 55,75 dollars le baril. Le prix moyen pour le même trimestre l'an dernier avait été de 49,66 USD.

Pour le gaz naturel, la production a été de 1075 millions de pieds cubes au prix unitaire moyen de 2,94 dollars, soit 44 cents de plus qu'en 2017.

"Conformément à notre plan, nous nous attendons à une forte hausse de la marge sur le pétrole et les condensés pour la deuxième moitié de 2018", a annoncé le PDG d'Encana Doug Suttles.

Le groupe canadien a indiqué être en bonne voie pour réaliser son objectif d'augmenter sa production de plus de 30% pour l'ensemble de l'exercice 2018 et d'atteindre au dernier trimestre une production comprise entre 400'000 et 425'000 bep/j.

