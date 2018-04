Encres Dubuit : RESULTATS DE L'ANNEE 2017 0 0 27/04/2018 | 20:01 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 27 avril 2018 RÉSULTATS DE L'ANNEE 2017 ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de haute technologie, publie ce jour ses résultats consolidés pour l'année 2017, arrêtés définitivement par le Directoire et examinés par le Conseil de Surveillance qui se sont tenus le 26 avril 2018. En K€ Au 31 déc. 2017



12 Mois Au 31 déc. 2016



15 Mois Au 30 sept. 2016



12 Mois données non auditées Chiffre d'affaires 22 307 26 252 20 402 Marge brute (*) 13 826 16 888 13124 Marge brute % CA brute 62,00 % 64,30 % 64,30 % Résultat opérationnel 1 533 1 951 1 407 Marge op. % CA 6,87 % 7,43 % 6,90 % Résultat financier -258 118 ND Impôt sur les bénéfices -439 -433 ND Résultat net 836 1 636



ND (*) Chiffre d'affaires - coûts des matières premières consommées Nous vous rappelons que ce nouvel exercice social est désormais calé sur l'année civile, selon la résolution de l'assemblée générale du 27 septembre 2016. Ce changement de périodicité entraîne un décalage avec la période de référence N-1 calculée sur 15 mois (d'octobre 2015 à fin décembre 2016) et la période N calculée sur 12 mois (de janvier 2017 et décembre 2017). Afin de permettre la comparaison des données, nous présentons en deuxième page de ce communiqué un compte de résultat pro-forma A ce jour, les commissaires aux comptes ont effectuées les procédures d'audit sur les comptes 2017 publiés. Leurs rapports sont en cours de finalisation. Un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% par rapport au 30 septembre 2016 France et Europe : pour ces deux zones, qui représentent 60% du chiffre d'affaires du groupe, les résultats font ressortir une nette progression des marchés européens hors France. Ce dynamisme, porté par la filiale belge d'Encres DUBUIT, provient de la vente d'équipements pour l'industrie textile. Le marché espagnol reste également bien orienté. En France, enfin, les ventes enregistrent une légère progression et génèrent 32,1% du CA total. En Asie : portée par la demande d'encres techniques destinées au marché du Touch Panel, qui s'est fortement accélérée en 2017, la zone Asie reste le moteur de la croissance du groupe. En dépit de l'effet défavorable des taux de change, les ventes y ont progressé de 27 % (taux de change variable et durée comparable). Amérique du Nord : les ventes sur le marché nord-américain reculent de 16 % en 2017. Cette contre-performance, liée à la faiblesse du nombre de machines vendues, entrainant un effet de base négatif, ne remet pas en cause le potentiel de cette zone pour Encres DUBUIT, notamment sur le marché des machines et des consommables pour la sérigraphie. Afrique / Moyen-Orient : Les ventes sur la zone moyen-orientale progressent moins rapidement que prévu. Le bureau commercial libanais, ouvert en septembre 2015, doit faire face au fort ralentissement du marché iranien et à l'incertitude liée aux risques qui pèsent dans ce pays sur les transactions bancaires effectuées en dollars américains. Compte proforma Données consolidées en milliers d'euros Janv-17 à Dec-17 Oct.-15 à Sept.-16 Oct-16 à Dec-16 oct.-15 à Déc.-16 Variat° (K€) Variat° en % - 12 mois - - 12 mois - - 3 mois - - 15 mois - 2017 (12 mois) vs données auditées donnée s no n auditées données no n auditées données auditées 2015/2016 (15 mois) Chiffre d'affaires 22 307 20 402 5 850 26 252 -3 945 -15,0% - Coûts des biens et services vendus - 8 481 - 7 278 - 2 087 - 9 365 884 -9,4% Marge brute 13 826 13 124 3 763 16 887 -3 061 -18,1% en % du chiffre d'affaires 62,0% 64,3% 64,3% 64,3% Résultat opérationnel courant 1 506 1 492 538 2 030 -524 -25,8% en % du chiffre d'affaires 6,75% 7,31% 9,20% 7,73% Résultat opérationnel 1 533 1 407 544 1 951 -418 -21,4% en % du chiffre d'affaires 6,87% 6,90% 9,30% 7,43% La marge brute (chiffres d'affaires moins coûts des biens et des services vendus) ressort à 13,8 millions d'euros et représente 62 % du chiffre d'affaires contre 64,3 % sur la période précédente. La perte des 2 points de marge s'analyse comme suit : Une Hausse du prix de certaines matières premières non répercutée sur le prix de vente au 31 décembre 2017, et

Une Augmentation significative des coûts logistiques et des frais de douane liés aux nouvelles opportunités du marché des encres techniques destinées au Touch Panel sur la zone Asie. Malgré la perte de 2 points de taux de marge, le résultat opérationnel courant se maintient et ressort à plus 1,506 million d'euros. Il représente 6,75 % du chiffres d'affaires contre 7,73 % au 31 décembre 2016, du fait d'une bonne maîtrise des dépenses opérationnelles. Après comptabilisation des autres produits et charges non courants pour plus 27 mille euros, le Résultat opérationnel s'élève à 1,533 million d'euros (6,9 % du chiffre d'affaires) en base publiée. Le résultat financier au titre de l'exercice 2017 est une perte de 258 mille euros principalement due aux écarts de change constatés dans les comptes annuels de chaque entité étrangère. La charge financière nette liée au coût de l'endettement financier s'élève à 19 mille euros. La dette du groupe étant principalement à taux fixe, l'impact de la baisse des taux d'intérêts n'est pas significatif. Le résultat net part de Groupe au titre de l'exercice 2017 s'établit à 836 mille euros en baisse par rapport à 2016 (1,636 million d'euros). Cette variation négative provient principalement de la durée exceptionnelle de 15 mois de l'exercice précédent (3 mois d'activité supplémentaires liés à la modification de la date de clôture de l'exercice au 31 décembre). En l'absence d'opération de capital, le bénéfice net par actions s'établit à 0,266 euros par action contre 0,525 euros au titre de 2015/2016. Structure financière Le flux de trésorerie généré par l'activité est de 1,354 million d'euros en 2017. Ce flux de trésorerie généré par l'activité est inférieur de 472 mille euros par rapport à celui de 2016. Le flux de trésorerie lié aux investissements représente pour l'année 2017 un décaissement net de 405 mille euros. Ce flux inclut l'acquisition de matériel industriel. Le flux de financement s'élève à plus 24 mille euros pour l'exercice 2017. Ce flux se compose notamment : Des emprunts contractés dans le cadre du retraitement des contrats de crédit-bail pour 76 mille euros,

73 mille euros liés aux avances reçues suite à la mise en place d'un contrat d'assurance prospection COFACE,

Des remboursements d'emprunts pour 164 mille euros. Perspectives 2018 Pour 2018, le groupe poursuit son développement en Asie au travers de nouvelles opportunités commerciales sur les marchés des encres techniques destinées au Touch Panel et sur les marchés des encres d'impression numérique. Parallèlement, le Groupe poursuit son développement à l'international : en Afrique et au Moyen-Orient. Prochain rendez-vous, L'assemblée générale mixte se tiendra le 22 juin 2018 à 14 heures 30, au siège social de la société Encres DUBUIT SA. À propos d'Encres DUBUIT Coté sur Euronext Growth Paris depuis le 11 décembre 2017 (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT s'impose comme le spécialiste des encres de haute-technologie. S'appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, Encres DUBUIT s'adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi variés que la cosmétique, l'automobile ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l'international qui représente près de 65% de son activité. CONTACT ENCRES DUBUIT



Chrystelle Ferrari, Président du Directoire



Tél : 01.64.67.41.60



www.encresdubuit.com ENCRES DUBUIT : RESULTATS DE L'ANNEE 2017





