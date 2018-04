ENERTIME : a réduit ses pertes en 2017 et affiche sa confiance pour 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Enertime a dévoilé une perte nette de 1,86 million d'euros au titre de son exercice 2017, divisée par 1,4 en un an. Sa perte d'exploitation est passée de son côté de 2,9 à 2,14 millions d'euros, "bien que la restructuration de la société réalisée fin 2017 ait entrainé des dépenses additionnelles comptabilisées en 2017", précise la société. L'année dernière, Enertime a lancé une transformation de son modèle économique vers un système de licences."Nous pensions naïvement que nous pouvions fabriquer des appareils en France mais c'est devenu très compliqué, reconnaissait Gilles David, président d'Enertime, au cours d'un entretien avec AOF accordé en octobre dernier.Ce "pivotement" s'est traduit par la fermeture du bureau commercial de Lyon et une diminution des surfaces exploitées sur le site de Courbevoie sont ainsi annoncées.Sur l'exercice 2017, Enertime a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 4% par rapport à 2016 pour atteindre 4,2 millions d'euros.En termes de perspectives, la "CleanTech" spécialisée dans la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) affiche sa confiance. Enertime anticipe ainsi "une nette amélioration des résultats en 2018". A cet effet, le carnet de commandes au 1er janvier 2018 (hors contrat de licence) représente 3,7 millions d'euros de chiffre d'affaires.