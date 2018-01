ENERTIME : achève son plan de transition et la réorientation de sa stratégie commerciale

La CleanTech française qui transforme la chaleur en électricité

Courbevoie, le 9 janvier 2018

ENERTIME ACHEVE SON PLAN DE TRANSITION ET LA REORIENTATION DE SA STRATEGIE COMMERCIALE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique, fait le point sur son plan de transition, l'évolution de sa stratégie commerciale et son plan de financement.

ENERTIME s'est engagé dans une transition de son business model vers une diversification de son portefeuille de solutions et une concentration de ses prestations autour d'un cœur de technologies à forte valeur ajoutée, y compris sous forme de licences. En parallèle, la société se déploie sur le marché de l'efficacité énergétique dans l'industrie du gaz naturel qui ne subit pas de distorsions de marché similaires à celles rencontrées dans l'efficacité énergétique électrique industrielle. Cette stratégie doit permettre d'augmenter significativement les marges sur activité tout en réduisant les risques liés aux projets clés en main au grand export.

Cette transition commerciale a été initiée avec la signature de contrats d'ingénierie avec les sociétés GTT et GRTgaz mi-2017 et validée par la signature d'une vente de licence de fabrication de turbine à la société Chinoise Huasheng Beijing ORC Technology en décembre 2017. D'autres accords industriels sont en discussion avec des partenaires à l'international, y compris en Chine.

La société continuera par ailleurs à offrir des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) clés en main sur les marchés européens et/ou pour des produits standardisés.

En parallèle, la Direction a mis en œuvre un plan d'optimisation de fonctionnement de l'entreprise (cf communiqué du 9/10/2017). Ainsi, les actions de fermeture du bureau commercial de Lyon et de Shanghai et de diminution des surfaces exploitées sur le site de Courbevoie avec reprise des surfaces rendues par des tiers, sont achevées. Par ailleurs, les effectifs de la société ont été ramenés à 30 personnes en ETP (Equivalent Temps Plein). L'économie annuelle récurrente attendue sera d'environ 1 M€ à compter de début 2018, soit plus de 25% des charges d'exploitation (hors achats et variations de stocks).

La société a également accompli lors du second semestre 2017 deux augmentations de capital significatives pour un total de 1,5 M€, nous permettant d'allonger notre visibilité financière.

ENERTIME informera le marché de toutes avancées commerciales ou contractuelles significatives de la société.

La CleanTech française qui transforme la chaleur en électricité

