Un chiffre d'affaires 2017 de 4,16 M€, en légère progression par rapport à 2016

Une activité 2017 équilibrée entre France et Export

Deux nouveaux contrats de fourniture d'équipements dont un stratégique pour la fourniture d'une Pompe à Chaleur de forte puissance (3,7 MW) en France pour Veolia Environnement générant de l'activité essentiellement en 2018

Un premier contrat de vente de licence de turbomachine en Chine

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) annonce son chiffre d'affaires 2017.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « L'année 2017 a représenté une étape de transition importante pour ENERTIME. Nous avons restructuré notre activité et réorienté notre business model vers une diversification de notre portefeuille de solutions et une concentration de nos prestations autour d'un cœur de technologies à forte valeur ajoutée, y compris sous forme de licences. Cette réorientation a temporairement impacté notre activité 2017 avec une seule vente d'ORC (Saint-Fons 0,7 MW) mais s'est traduite par la signature d'un premier contrat de vente de licence de fabrication de turbomachines ORC en Chine et d'un premier contrat de vente de Pompe à Chaleur de forte puissance en France (Le Mans 3,7 MW). Par ailleurs, nous avons signé plusieurs contrats d'ingénierie dans l'efficacité énergétique pour l'industrie du gaz naturel qui devraient, à terme, déboucher sur des contrats de réalisation. Côté industriel, nous avons réalisé la mise en service deux nouvelles unités ORC en France et en Chine pour une puissance totale de 5,2 MW. »

CHIFFRE D'AFFAIRES 2017 ET CARNET DE COMMANDES

Le chiffre d'affaires pour l'année 2017 en augmentation de 2,8% par rapport à 2016 s'élève à 4,16 M€. Le chiffre d'affaires à l'export (49%) est porté par le contrat ORC en Ukraine pour une centrale de cogénération biomasse (ville de Kamianets-Podilskyi) et l'activité en France (51%) par les contrats de fourniture d'ORC sur les incinérateurs de Caen et de Saint-Fons.

Données consolidées arrondies en k€ non auditées pour 2017 2015 2016 2017 Chiffre d'affaires 425 4 053 4 168 Dont France 65% 38% 51% Dont export 35% 62% 49%



Le carnet de commandes au 31 décembre 2017 s'élève à 3,7 M€ devant être reconnu essentiellement au titre de l'exercice 2018 et marginalement sur 2019.

L'activité commerciale d'ENERTIME est restée soutenue en 2017, tant en France qu'à l'international.

En France, sur le marché de l'efficacité énergétique dans l'environnement, avec la signature de deux contrats de fourniture de module ORC et Pompe à Chaleur à Saint-Fons et Le Mans, ainsi que pour des projets biomasse dans le cadre de l'appel d'offres CRE 5. Par ailleurs, dans le domaine de l'efficacité énergétique pour le gaz naturel ENERTIME a été retenu pour des contrats d'ingénierie avec GRTgaz et GTT. L'efficacité énergétique pour le gaz naturel représente un nouveau marché stratégique pour ENERTIME.

À l'export, la percée commerciale réalisée en Chine en 2015 et la mise en service du module ORC de 3,2 MW dans l'aciérie Baoshang de Baosteel à Shanghai ont été un des facteurs clés qui ont conduit à la signature en décembre 2017 d'un premier contrat de vente de licence avec un partenaire industriel chinois. La société a fait de son développement en Chine en partenariat avec l'industrie chinoise, un axe majeur de développement. L'engagement remarquable du gouvernement chinois à réduire la dépendance du pays au charbon et donc, à accompagner l'industrie dans les économies d'énergie et dans l'utilisation du gaz naturel, crée les conditions d'un développement massif des technologies maîtrisées par ENERTIME.

UNE RÉORGANISATION RÉUSSIE QUI PORTERA SES FRUITS EN 2018

Le plan d'optimisation de fonctionnement de l'entreprise (cf communiqué du 9/10/2017) a été mis en œuvre en l'espace de trois mois, à coûts maitrisés, avec un impact financier essentiellement comptabilisé en 2017.

Les actions de fermeture du bureau commercial de Lyon et de Shanghai et de diminution des surfaces exploitées sur le site de Courbevoie avec reprise des surfaces rendues par des tiers, sont achevées. Par ailleurs, les effectifs de la société ont été ramenés à 30 personnes en ETP (Equivalent Temps Plein). L'économie annuelle récurrente attendue sera d'environ 1 M€ à compter de début 2018, soit plus de 25% des charges d'exploitation (hors achats et variations de stocks).

La société a également réalisé lors du second semestre 2017, deux augmentations de capital significatives pour un total de 1,5 M€, permettant ainsi un allongement de la visibilité financière.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ FINANCIER

La société communiquera ses résultats 2017 le 27 avril 2018 (avant Bourse)

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com













