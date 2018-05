Enertime : ENERTIME ANNONCE AVOIR REALISE AVEC SUCCES LES ESSAIS MECANIQUES DE SON COMPRESSEUR DE POMPE A CHALEUR HAUTE TEMPERATURE ET FORTE PUISSANCE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique, annonce avoir testé avec succès un compresseur centrifuge de forte puissance (800kWe) entièrement conçu et assemblé par la société. Cet équipement est la tête de série industrielle d'un modèle destiné à équiper les Pompes à Chaleur haute température et forte puissance que la société commercialise depuis 2017 en France et à l'international. Le compresseur testé fait partie d'une unité de Pompe à Chaleur vendue par Enertime à Synerval (Groupe Véolia) et équipera l'incinérateur du Mans.

ENERTIME travaille sur le développement de Pompes à Chaleur à haute température et de forte puissance depuis 2012. La Pompe à Chaleur innovante fournie au Mans aura un coefficient de performance élevé tout en utilisant des fluides frigorigènes de nouvelle génération, à faible impact sur l'environnement et en particulier sur l'effet de serre.

En produisant des grandes quantités de chaleur directement utilisables par des réseaux de chaleur avec d'excellente performance énergétique, la technologie de Pompe à Chaleur fournie par Enertime est une des technologies indispensables à la décarbonisation des villes de demain.

Gilles David, Président Directeur Général et co-fondateur d'ENERTIME déclare : « Ce succès qui est l'aboutissement de nombreuses années d'efforts et d'amélioration de l'expertise d'Enertime en matière de conception de turbomachines et de machines thermodynamiques est une étape clé dans le développement de la société. Elle intervient au moment où la société s'appuie sur ces mêmes compétences pour continuer à innover et développer des nouveaux produits sur le marché de l'efficacité énergétique. Au-delà de la performance technologique, ce succès met en valeur la qualité de la vision stratégique d'Enertime, en phase avec les récentes recommandations de la Cour des Comptes dans son rapport sur le soutien aux énergies renouvelables diffusé en mars 2018, qui recommande de mettre la priorité sur la production de chaleur renouvelable »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et ses compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 19 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime-bourse.com.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président gilles.david(at)enertime.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53393-18_05_21_cp-enertime-test-d_un-compresseur-de-forte-puissance.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews