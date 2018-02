ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) annonce la signature d'un nouveau contrat d'accompagnement technique avec la société Gaz transport & Technigaz (FR0011726835 - GTT). Société d'ingénierie développant des systèmes de confinement pour le transport par voie maritime et le stockage en conditions cryogéniques de gaz liquéfiés (et en particulier de GNL), GTT offre des services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques. GTT a également développé des logiciels de monitoring permettant de contrôler les mouvements de liquide pendant les opérations des navires ou de gérer la cargaison GNL du navire et d'optimiser le taux d'évaporation du gaz.

Ce contrat fait suite à une première collaboration signée en Juillet 2017. Toujours sur le thème de l'efficacité énergétique des navires fonctionnant au GNL, ENERTIME apportera à GTT son savoir-faire dans les domaines de l'efficacité énergétique et les machines thermodynamiques spéciales.

Fabien MICHEL, cofondateur d'ENERTIME déclare : « Ce nouveau contrat sur un thème différent de la première mission confirme le large potentiel de l'efficacité énergétique. Nous remercions GTT pour nous reconduire leur confiance dans ce nouveau contrat. »

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. Enertime est cotée sur le marché Alternext à Paris d'Euronext. ISIN : FR0011915339- Mnémo : ALENE.

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Fabien MICHEL – DG Adjoint

Tél. 01 75 43 15 40

fabien.michel (at) enertime.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52003-18_02_12_cp-enertime-signature-d_un-nouveau-contrat-avec-gtt.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews