Enertime : RÉSULTATS ANNUELS 2017

Un chiffre d'affaires 2017 de 4,2 M€, en croissance de 4% par rapport à 2016

Des pertes sur S2-2017 divisées par 3 par rapport à S2-2016 et par 5 par rapport à S1-2017

Une réorganisation qui devrait permettre de réduire les coûts de structure pour plus de 1 M€ par an, dès 2018

Une structure financière renforcée par les augmentations de capital réalisées au dernier trimestre 2017



ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) publie ses résultats financiers pour l'année 2017. Le Conseil d'administration, réuni le 27 avril 2018, a arrêté les comptes pour l'exercice 2017. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « L'année 2017 a été l'occasion pour Enertime de réorienter son business modèle pour privilégier l'atteinte rapide de la rentabilité en vendant plus de technologie et moins d'équipements et en s'adossant à des grands donneurs d'ordre industriels en France et des industriels partenaires au grand export. Cette réorientation doit permettre de poursuivre l'amélioration des résultats obtenue au second semestre 2017. Par ailleurs, le marché de l'efficacité énergétique industrielle en Europe qui a été très fortement impacté par la baisse importante des prix de l'électricité en 2015 devrait se reprendre en 2018 avec la remontée de ces prix et un meilleur soutien des régulateurs. Dans ce contexte changeant, nous avons initié avec succès une diversification dans les solutions d'efficacité énergétique pour les infrastructures de chauffage urbain et de transport du gaz naturel. »

Un chiffre d'affaires en croissance

Sur l'exercice 2017, la Société enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 4% par rapport à 2016 pour atteindre 4,2 M€.[1] Le chiffre d'affaires est porté plus particulièrement par le produit d'un contrat en Ukraine pour la fourniture d'un ORC de 1,6 MW pour une centrale de cogénération biomasse dans la ville de Kamenetz-Podolskyi, ainsi qu'un contrat pour un ORC de 800 kW pour un incinérateur de boues de la station de traitement d'eau de Saint-Fons dans la région de Lyon.

Une réduction significative des pertes qui devrait s'accélérer en 2018

ENERTIME enregistre en 2017 un résultat d'exploitation de -2,1 M€ contre -2,9 M€ un an plus tôt bien que la restructuration de la société réalisée fin 2017 ait entrainé des dépenses additionnelles comptabilisées en 2017. Les premiers effets se feront sentir en 2018.

La perte d'exploitation a été ramenée à -0,5 M€ au S2 2017 contre -1,7 M€ au S1 2017 et -1,4 M€ au S2 2016.

Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles, du Crédit d'Impôt Recherche et du Crédit d'Impôt Innovation, le résultat net au 31 décembre 2017 ressort à -1,9 M€ contre -2,6 M€ au 31 décembre 2016.

Une structure financière renforcée

Au cours de l'exercice 2017, ENERTIME a renforcé ses fonds propres grâce à l'augmentation de capital réalisée en octobre (placement privé) et décembre 2017 (offre au public avec délai de priorité). Au 31 décembre 2017, les fonds propres de la société s'élevaient ainsi à 3,1 M€[2] à comparer à 1,9 M€[3] fin 2016.

Pour rappel, ENERTIME a mis en place, en mars 2017, un financement par le biais d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (« ODIRNANE ») assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») pour un montant maximal d'ODIRNANE de 3 M€ dont 1,5 M€ ont été convertis en actions au cours de l'année 2017 et 470 K€ en janvier 2018. Un montant d'1 M€ reste à appeler à la seule initiative de la Société.

Activités en matière de Recherche et de Développement

Au cours de l'exercice 2017, la Société a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 831 072 €, dont 629 236 € ont été immobilisées.

Les travaux de R&D ont porté essentiellement sur la mise au point d'ORC haute et moyenne température et leurs turbines (Projet ORCHT et VALENTHIN), de Pompes à Chaleur et compresseurs (Projet PAC) et la conception de turbines de détente de gaz (Projet EXPANGAZ).

La société a par ailleurs poursuivi ses collaborations scientifiques sur les cycles thermodynamiques avec l'Université de Liège et sur les turbomachines avec le Politecnico di Milano à Milan et l'ENSAM à Paris où ENERTIME finance une thèse sur l'optimisation des turbines avec le laboratoire Dynfluid.

Déroulement des contrats

L'année 2017 a vu la mise en service de 2 modules ORC de forte puissance en Chine (3,2 MW à Shanghai) et en France (2 MW à Caen) pour lesquels les réceptions contractuelles sont attendues pour le second trimestre de l'année 2018, avec un impact positif sur la trésorerie de la société. Ces deux ORC représentent les troisième et quatrième machines ORC mises en service par ENERTIME.

Les autres projets en cours ont un déroulement conforme aux échéances contractuelles.

Perspectives 2018

ENERTIME démarre l'exercice 2018 avec confiance et anticipe une nette amélioration des résultats en 2018. A cet effet, le carnet de commandes au 1er janvier 2018 (hors contrat de licence) représente 3,7 M€ de chiffre d'affaires et est constitué essentiellement de 2 projets :

Un ORC de 1,2 MW pour le SYCTOM et l'incinérateur de Saint-Ouen avec une mise en service de l'ORC programmée pour janvier 2019 ;

Une Pompe à Chaleur de 3,7 MWth pour la société Veolia et l'incinérateur de la Ville du Mans avec une mise en service prévue au second semestre 2018.

Par ailleurs, l'appel d'offre Biomasse « CRE 5 » dont les résultats ont été annoncés en mars 2017 par le Ministère de l'Environnement de l'Energie et de la Mer n'a vu à ce jour que très peu de projets en phase de réalisation. ENERTIME reste attentif aux développements de ce marché et note une dynamique plus lente qu'escomptée.

Partenariat

ENERTIME a signé un accord de partenariat stratégique en mars 2018 avec la société VERGNET destiné à exploiter les synergies existantes entre les deux sociétés et améliorer leur performance en particulier à l'international.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

RESUME DES ETATS FINANCIERS 2017

Compte de résultat (audité)

En € - normes françaises 2017 2016 Chiffre d'affaires 4 216 403 4 053 056 Autres produits d'exploitation 1 210 288 696 047 Charges d'exploitation (7 572 346) (7 686 678) Résultat d'exploitation (2 145 656) (2 937 575) Résultat financier (9 851) (62 661) Résultat exceptionnel (103 943) 23 869 Produit d'impôt 392 341 343 209 Correction d'erreurs* - - Résultat net (1 867 109) (2 633 158)

Bilan (audité)

En €- normes françaises 2017 2016 Actifs immobilisés 1 615 142 1 100 633 Stocks & Clients 2 488 912 1 437 484 Autres actifs 1 174 650 1 403 857 Trésorerie & Valeurs mobilières 1 198 163 775 148 TOTAL ACTIF 6 476 867 4 717 122

En €- normes françaises 2017 2016 Capitaux propres & Autres fonds propres 3 144 543 1 865 980 Fournisseurs 800 288 1 420 671 Autres passifs 1 922 910 861 290 Emprunts & Dettes financières 609 126 569 181 TOTAL PASSIF 6 476 867 4 717 122

[1] A rapprocher du premier chiffre non audité de 4,16 M€ annoncé en février 2018 [2] Dont 1 023 577 € d'avances remboursables et ODIRNANE dont 470 000 € ont été convertis en action en janvier 2018 [3] Dont 818 737 € d'avances remboursables

