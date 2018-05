Enertime : succès du test d'un compresseur centrifuge

22/05/2018 | 09:09

Le fournisseur de machines thermodynamiques industrielles Enertime annonce avoir réalisé avec succès le tests mécaniques d'un compresseur centrifuge de forte puissance (800kWe) entièrement conçu et assemblé par la société.



Cet équipement est la tête de série industrielle d'un modèle destiné à équiper les Pompes à Chaleur haute température et forte puissance que la société commercialise depuis 2017 en France et à l'international.



Le compresseur testé fait partie d'une unité de pompe à chaleur vendue à Synerval et équipera l'incinérateur du Mans, pompe qui aura un coefficient de performance élevé tout en utilisant des fluides frigorigènes de nouvelle génération, à faible impact sur l'environnement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.