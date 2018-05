Communiqué de presse 18 mai 2018

Décision du Conseil d'administration :

Jean-Pierre Clamadieu nouveau Président d'ENGIE

A l'issue de l'Assemblée générale de ses actionnaires qui a marqué la fin du mandat et de la présidence de Monsieur Gérard Mestrallet et la désignation de Monsieur Jean-Pierre Clamadieu en tant qu'administrateur indépendant, le Conseil d'administration d'ENGIE s'est réuni ce vendredi 18 mai 2018 et a nommé à l'unanimité Monsieur Jean-Pierre Clamadieu Président du Conseil d'administration.

Il a également nommé Monsieur Gérard Mestrallet Président d'honneur du Groupe, saluant ainsi l'ensemble de son action.

Par ailleurs, Monsieur Ross McInnes, nommé administrateur indépendant par l'Assemblée générale, rejoint le Comité d'audit du Conseil d'administration, suite à la démission de Mme Stéphane Pallez.

Monsieur Christophe Agogué, qui succède à Monsieur Olivier Marquer dont le mandat d'administrateur salarié pour le collège « ingénieurs, cadres et assimilés » arrivait à échéance, est nommé membre du Comité pour l'Ethique, l'Environnement et le Développement Durable.

Le Conseil d'administration est désormais composé de 19 membres dont 9 indépendants, 8 femmes et 5 nationalités différentes.

A l'issue du Conseil d'administration, Jean-Pierre Clamadieu, nouveau Président, a déclaré : « Je suis fier de succéder à Gérard Mestrallet qui a consacré 23 années à faire d'ENGIE un Groupe mondial incontournable de l'énergie et des services. Je remercie les administrateurs d'ENGIE pour la confiance qu'ils me manifestent. Je suis très enthousiaste de cette nouvelle mission, ENGIE est un groupe au cœur de défis passionnants que nous allons nous attacher à relever ensemble ! »

Isabelle Kocher, Directrice Générale du Groupe a indiqué : « Au nom de l'ensemble des collaborateurs d'ENGIE, je tiens à saluer l'action de Gérard Mestrallet à la tête de notre Groupe. Le choix de Jean-Pierre Clamadieu comme Président du Conseil d'administration constitue une excellente nouvelle pour ENGIE. Je suis sûre que notre collaboration permettra au Groupe de conforter sa place de leader mondial de l'énergie et des services. »

