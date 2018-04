ENGIE : AIR PRODUCTS et ENGIE innovent ensemble en signant un contrat qui certifie la traçabilité de l’électricité verte grâce à la blockchain

ENGIE et AIR PRODUCTS signent un contrat qui, grâce à la technologie blockchain, permettra à AIR PRODUCTS d'aller plus loin dans la maîtrise de son énergie verte. AIR PRODUCTS aura en effet accès à ses propres certificats d'origine verte au quotidien. Il jouera également un rôle actif pour associer ces certificats verts à ses propres clients. Ce contrat constitue donc une double révolution dans les relations clients-fournisseurs.

Grâce à un nouveau contrat de fourniture d'électricité verte s'appuyant sur la traçabilité offerte par le protocole blockchain, AIR PRODUCTS et ENGIE deviennent pionniers dans la certification des produits industriels « verts » en France.

Ce contrat est innovant à double titre :

Ce contrat instaure donc un changement du modèle de relation client/fournisseur en privilégiant une approche partenariale et une traçabilité de la chaîne de fabrication du produit final qui utilise de l'énergie verte.

En pratique, ENGIE relie la production d'un parc éolien situé dans le département de l'Aveyron et deux de ses usines hydroélectriques de sa filiale la SHEM1 (à Eget dans les Hautes-Pyrénées et Marèges en Corrèze) au point de consommation d'AIR PRODUCTS dans l'usine de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). C'est la technologie blockchain qui assure la certification au jour le jour et de manière infalsifiable ainsi que la correspondance entre la quantité d'énergie renouvelable injectée sur le réseau et la consommation d'électricité sur le site industriel2.

ENGIE met à disposition d'AIR PRODUCTS une interface web privée lui permettant de visualiser en direct la production des actifs renouvelables identifiés et d'accéder à ses propres certificats inscrits dans la blockchain.

Une autre application de cette interface permettra à AIR PRODUCTS d'associer ensuite ses certificats d'électricité verte aux produits livrés à ses propres clients. Ces derniers pourront alors utiliser ces données pour leur bilan de responsabilité environnementale.

« La certification par la technologie blockchain offre l'opportunité à ENGIE de transformer sa relation client-fournisseur : nous ne livrons pas seulement de l'électricité verte, nous accompagnons nos clients dans leur transition énergétique » déclare Edouard Neviaski Directeur général de la Business Unit Global Energy Management d'ENGIE, qui gère les activités du Groupe sur les marchés de l'énergie. « Avec ce type de contrat, notre ambition est double : améliorer le suivi de la consommation d'électricité verte et permettre à nos clients d'être acteurs de leur traçabilité jusqu'au consommateur final. »

« Avec ce système d'énergie verte traçable, nous pouvons à notre tour mieux les accompagner dans leur démarche de développement durable, comme nous le faisons déjà avec notre stratégie logistique toujours plus respectueuse de l'environnement. » conclut Kurt Lefevere, Vice President Northern Continent Industrial Gases Europe d'AIR PRODUCTS.

1Société Hydro-Electrique du Midi, 3e producteur hydroélectrique français

2Le contrat s'appuie également sur des garanties d'origine des sites de production identifiés afin que l'électricité puisse être qualifiée de verte au sens de la réglementation européenne.

À propos d'AIR PRODUCTS

AIR PRODUCTS (NYSE:APD) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz industriels depuis plus de 75 ans. Son cœur de métier : approvisionner en gaz industriels, gaz de l'air et de procédé ainsi qu'en équipements connexes les industriels, notamment dans les secteurs du raffinage et de la fabrication de produits pétrochimiques, des métaux, de l'électronique ainsi que des aliments et des boissons. AIR PRODUCTS est également le plus grand fournisseur au monde de technologie et d'équipements pour le gaz naturel liquéfié. Au cours de l'exercice 2017, les ventes d'AIR PRODUCTS ont atteint 8,2 milliards de dollars issus des activités menées dans 50 pays et la capitalisation boursière actuelle de la société avoisine les 35 milliards de dollars. AIR PRODUCTS compte approximativement 15.000 employés qui s'efforcent d'en faire l'entreprise de gaz industriels la plus sûre et la plus performante au monde, offrant des solutions durables et un excellent niveau de service à tous ses clients. AIR PRODUCTS est mondialement reconnu pour son engagement en matière de développement durable et figure dans les palmarès suivants des entreprises les plus performants dans ce domaine : Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good, Ethibel, CDP Global 500 climate Disclosure Leadership Index, CR Magazine des top 100 Corporate Citizens (top 10 pour le secteur chimique).

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.airproducts.fr ou www.airproducts.fr/developpement

Attachée de presse d'AIR PRODUCTS en France :

Christine Röhlich, Tél. : 06 60 88 24 26

Courrier électronique : swap.cr@orange.fr

Christine Röhlich, Tél. : 06 60 88 24 26 Courrier électronique : swap.cr@orange.fr Contact Relations Investisseurs :

Simon Moore, Tél. : (610) 481-7461

Courrier électronique: mooresr@airproducts.com

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

CA 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).