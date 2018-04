ENGIE : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Mercredi 4 avril 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+1,06% à 13,81 euros)Le titre bénéficie de la note de recherche de Credit Suisse qui a relevé son opinion sur la valeur de Neutre à Surperformance et revu à la hausse son objectif de cours de 15 à 16,10 euros. Le broker a relevé ses prévisions de résultats 2018, 2019 et 2020 dans le sillage de la publication des comptes 2017. Le courtier est par ailleurs plus positif sur les gains que tirera le groupe de sa transformation vers les services et les énergies renouvelables. Le récent deal entre RWE et E.ON montre que la stratégie d'Engie est la bonne.