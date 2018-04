ENGIE : #ENGIEHarmonyProject Le nouveau programme de communication d’ENGIE pour incarner et accélérer son repositionnement stratégique

ENGIE lance aujourd'hui #ENGIEHarmonyProject. Ce programme de communication, inscrit dans la durée, vise à rassembler sous une même bannière des projets innovants et durables portés par les équipes d'ENGIE et ses partenaires, qui contribuent à un progrès plus harmonieux, partout dans le monde. Convaincu qu'un progrès réconciliant intérêts individuels et intérêt général est possible, le Groupe révèle avec #ENGIEHarmonyProject la force de son engagement à développer dès aujourd'hui des solutions aux impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs.

#ENGIEHarmonyProject est notamment porté par une campagne publicitaire mettant en scène des projets collaboratifs et emblématiques du monde de demain, qui prouvent qu'ENGIE se réinvente pour allier efficacité, performance opérationnelle et intérêt général. Les projets sont développés par ses collaborateurs en partenariat avec des startups, des acteurs locaux, des artistes, des acteurs économiques, socioculturels, technologiques… ayant tous en commun la volonté d'agir au service d'un progrès harmonieux.

Parmi les premiers projets valorisés, le film « Solar Graffiti », tourné au Mexique, raconte l'histoire vraie d'un stade de sport abandonné dans la banlieue de Mexico, réhabilité grâce à une œuvre de street art combinée à un éclairage 100 % vert via des films solaires organiques de dernière génération. Une première mondiale qui associe des ingénieurs d'ENGIE, la société Heliatek et l'artiste mexicain N3O. Plus qu'un film publicitaire, ce projet rassemble les communautés locales et redonne vie à tout un quartier. Un deuxième film, intitulé « Éleveurs de Gaz Vert », a été tourné avec les équipes d'ENGIE, en partenariat avec AgriBioMéthane et des agriculteurs locaux. Il raconte l'histoire vraie d'une dizaine d'agriculteurs qui recyclent leurs déchets pour en faire du biogaz puis du biométhane, dépolluant ainsi leur village. Plus qu'un film publicitaire, le tournage a notamment permis à de nombreux habitants de se retrouver autour d'un repas responsable, fait de produits locaux, cuisinés au gaz. Ces deux films sont les premiers d'une saga qui parcourra les cinq continents d'ici 2019, à la recherche de solutions innovantes et collaboratives.

« #ENGIEHarmonyProject illustre de manière très concrète et moderne l'action d'ENGIE pour un progrès harmonieux, réconciliant l'intérêt de chacun avec l'intérêt général. ENGIE fait partie des marques mondiales qui ont pour responsabilité de concevoir et mettre en œuvre d'autres modes de développement, pour créer de la richesse autrement. Pour y parvenir, nous devons unir les forces de nos équipes avec celles de l'ensemble des acteurs de la société civile. Nous sommes fiers de ce que nous accomplissons ensemble avec nos partenaires pour être tout aussi utiles à nos clients qu'au monde qui nous entoure », souligne Ana Busto, Directrice Générale adjointe d'ENGIE, en charge de la Marque et de la Communication.

Développement de l'électricité d'origine renouvelable, des gaz verts comme l'hydrogène renouvelable, de solutions de mobilité durable dans les villes, de services d'efficacité énergétique, des bâtiments intelligents connectés, et des communautés d'énergie… A travers #ENGIEHarmonyProject, ENGIE valorise l'action collective, confirmant ainsi son rôle de pionnier de la révolution énergétique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.harmonyproject.engie.com/ et sur les réseaux sociaux d'ENGIE !

FICHE TECHNIQUE

Film 1 - #ENGIEHarmonyProject au Mexique. « Solar graffiti », un projet collaboratif entre ENGIE, son partenaire Heliatek et un artiste mexicain.

Le film illustre un projet qui vise à convertir un stade de Mexico délaissé, en un lieu de convivialité, plus beau et plus sûr grâce à sa réhabilitation par une œuvre d'art mêlant graffiti et films solaires organiques. Une fresque lumineuse de l'artiste mexicain N3O réalisée avec le soutien technologique des ingénieurs d'ENGIE, qui améliore le quotidien des habitants de manière pérenne.

Film 2 - #ENGIEHarmonyProject en Vendée. « Éleveurs de Gaz Vert », un projet collaboratif entre ENGIE et son partenaire AgriBioMéthane

Le film illustre l'initiative d'une dizaine d'agriculteurs qui recyclent leurs déchets agricoles dans le bocage vendéen, pour les transformer en biogaz et biométhane. Une unité de méthanisation et une station-service de biométhane voient le jour en collaboration avec AgriBioMéthane et ENGIE. Un projet aux impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs pour toute la région.

PLAN MEDIA

N.B. A partir du 14 mai, un volet de communication dédié à la marque employeur sera lancé. Un plan 100 % digital (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn & YouTube) qui ciblera les jeunes étudiants et diplômés avec des créations visant à mettre en valeur les Imaginative builders, les femmes et les hommes qui imaginent et construisent un progrès harmonieux, à l'initiative des #ENGIEHarmonyProjects.

1. Télévision, du 27 avril au 27 mai

• En France, lancement de la campagne le 27 avril avec le film « Solar Graffiti », au travers d'écrans exclusifs 60'' en prime time : vers 18h50 entre les émissions C'est dans l'air et C'est à vous sur France 5 ; 20h avant le JT de France 2, vers 20h40 après le JT de TF1. Objectif : rendre les premières expositions événementielles. Des formats 60'' et 30'' alterneront ensuite. A partir du 11 mai, le film « Éleveurs de Gaz Vert » prendra le relais, jusqu'au 19 mai. .

• Au Royaume-Uni, le film « Solar Graffiti » sera diffusé du 13 au 27 mai sur les chaînes du groupe ITV, avec + 70 % de diffusion en prime time et une présence dans les 2 programmes phares du matin.

2. Digital, du 27 avril au 1er juin

TV de rattrapage : MyTF1, Pluzz, M6Replay, ITV UK. A des emplacements de qualité, en amont d'émissions de ces même chaînes et avec des formats ne pouvant pas être « zappés ».

YouTube : 1ère plateforme vidéo en France et au Royaume-Uni. Elle donne accès à un ciblage très fin en fonction des contextes de diffusion, des requêtes Google et des sites récemment visités.

Réseau vidéos (Teads) : agglomère de très nombreux sites éditoriaux comme Les Echos, L'Equipe, L'Express, L'Expansion, Europe 1, en France, mais aussi The Economist, The Guardian, The Washington Post, Reuters, Forbes, ABC, etc.

Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ; en fonction des messages et pays (France, Royaume-Uni, USA, Mexique, Italie, Brésil, Singapour, Thaïlande) sur des audiences ciblées, afin de répondre au plus près aux besoins des Business Units d'ENGIE.

3. Presse quotidienne, du 27 avril au 14 mai

En France, présence dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos, La Croix, les 4 titres leaders de la presse quotidienne avec trois visuels différents, les 27 avril, 3 mai et 14 mai.

Au Royaume Uni, présence dans le Daily Telegraph, The Times UK, The Guardian, London Evening Standard et FT Europe, les 27 avril, 7 mai et 14 mai.

4. Affichage digital, du 1er au 26 mai

Cible voyageurs business avec 2 univers complémentaires :

Les aéroports : Heathrow au Royaume-Uni du 1er au 26 mai (Hall 3, 5, Business Lounge et Taxi Rank) et Orly et Roissy Charles-de-Gaulle en France du 13 au 26 mai (zones d'embarquement et lounges Air France).

Le quartier d'affaires de La Défense : en France du 14 au 21 mai.