ENGIE : Lancement de la 4e Semaine de l’Innovation ENGIE Neuf jours dédiés à l’innovation dans l’énergie

Communiqué de presse 17 mai 2018

Lancement de la 4e Semaine de l'Innovation ENGIE

Neuf jours dédiés à l'innovation dans l'énergie

• 130 événements dans 25 pays

• Remise de Trophées aux collaborateurs innovants

• Participation à VivaTechnology, le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation en France

Du 22 mai au 1er juin 2018, ENGIE et ses partenaires se mobilisent à l'occasion de la 4e édition de la Semaine de l'innovation. Evénement annuel majeur pour le Groupe, cette semaine met en lumière et célèbre les innovations qui transforment les activités et les métiers d'ENGIE. 130 événements dans 25 pays seront organisés par les collaborateurs d'ENGIE, avec en point d'orgue la participation du Groupe à VivaTechnology du 24 au 26 mai à Paris et la remise des Trophées de l'Innovation ENGIE le 28 mai.

Trois thèmes à l'honneur : efficacité énergétique, énergies renouvelables, smart cities & mobilité La Semaine de l'innovation ENGIE 2018 est organisée autour de trois thématiques au cœur de la stratégie du Groupe : l'efficacité énergétique ; le développement des énergies renouvelables ; les smart cities (ou villes intelligentes) et la mobilité.

ENGIE innove et développe des solutions dans ces trois domaines, au service d'un progrès harmonieux permettant de réconcilier intérêts individuels et besoins collectifs. Pour cela, le Groupe anticipe les besoins de ses clients et travaille en partenariat avec un écosystème riche et varié, constitué de collaborateurs, startups, experts, clients… Une communauté d'« imaginative builders », des femmes et des hommes qui imaginent, construisent et déploient des innovations qui contribuent à un progrès harmonieux.

ENGIE dévoile ses innovations et celles de ses partenaires à VivaTechnology

Du jeudi 24 au samedi 26 mai, ENGIE sera présent à Viva Technology, à Paris, Porte de Versailles. Partenaire depuis la création de ce grand rendez-vous mondial de l'innovation en 2016, le Groupe mettra en avant cette année, sur son stand de 390 m², 21 solutions internes développées par ses collaborateurs, ainsi que 48 startups partenaires. ENGIE vous invite à venir découvrir les solutions exposées et à échanger avec les experts présents, sur des thématiques telles que l'hydrogène, le stockage d'énergie, la blockchain, la mobilité durable, la « silver economy » ou encore l'accès à l'énergie pour tous, notamment en Afrique.

Parmi les temps forts de l'événement :

• Jeudi 24 mai, Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE, interviendra au CEO Forum de 12h00 à 12h30, sur le thème « Le digital au cœur de la révolution énergétique / How digital is enabling the energy revolution ». Accès libre pour les personnes disposant d'un pass VivaTech.

• Jeudi 24 mai, un point presse est organisé à 12h45 sur le stand d'ENGIE (J44), en présence d'Isabelle Kocher et Victorien Erussard, fondateur et capitaine d'Energy Observer, premier navire propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène à effectuer « une odyssée pour le futur » autour du monde. Pour participer, inscriptions auprès du service Relations Médias ENGIE.

• Vendredi 25 mai, ENGIE organise de 10h30 à 11h30 sur son stand une conférence dédiée aux usages de la blockchain dans l'énergie, animée par Erik Orsenna, économiste & écrivain. Pour participer, inscriptions auprès du service Relations Médias ENGIE.

Pour en savoir plus sur le programme complet d'ENGIE à Viva Technology, cliquez ici.

Pour obtenir un pass d'accès média à Viva Technology, les journalistes sont invités à s'accréditer sur le site Internet de l'événement, https://vivatechnology.com/

Encourager les initiatives des collaborateurs et récompenser leurs projets

Moment phare de la Semaine de l'innovation ENGIE, la traditionnelle cérémonie annuelle de remise des Trophées de l'innovation aura lieu le 28 mai à 19h00, heure de Paris (18:00 GMT), en direct sur YouTube. Au total, 530 dossiers ont été déposés pour cette édition, par des milliers de collaborateurs d'ENGIE. 51 projets finalistes ont été sélectionnés parmi eux. Les lauréats se verront remettre leur Trophée par les dirigeants d'ENGIE, à l'issue d'une exposition présentant l'ensemble des innovations des finalistes.

> Pour suivre en direct cette cérémonie, rendez-vous sur la page YouTube d'ENGIE Innovation en cliquant ici.

Restons connectés ! Pour en savoir plus sur le programme de la Semaine de l'innovation ENGIE 2018, rendez-vous sur innovationweek.engie.com.

Et suivez ENGIE pendant toute la semaine sur Twitter via les mots-clés #InnovWeekENGIE et #ENGIEImaginativeBuilders et ses comptes @ENGIEGroup et @ENGIEInnov.

Chiffres-clés de l'innovation chez ENGIE

• 165 millions d'euros de dotation du fonds de corporate venture capital « ENGIE New Ventures »

• 17 investissements réalisés par le fonds ENGIE New Ventures, pour un total de 65 millions d'euros

• Un réseau de 50 responsables innovation

• 14 500 collaborateurs membres du réseau social interne de l'innovation

• Plus de 80 appels à projets lancés sur ENGIE Innovation, la plateforme d'open innovation du Groupe qui a recueilli 2 500 candidatures et récompensé 127 lauréats

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail.

Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,

Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Contact presse ENGIE :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 Courrier électronique : engiepress@engie.com

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00