ENGIE : Nomination Avril

Yoven Moorooven est nommé Directeur Général de la Business Unit Afrique du Groupe ENGIE à compter du 15 avril 2018. Il succède à Bruno Bensasson qui quitte le Groupe.

Yoven Moorooven, de nationalité mauricienne, est titulaire d'un master en Econométrie et d'un master en Banque, Finances et Matières premières. Il a débuté sa carrière en 2003 chez Gazelys (ex-joint-venture entre la Société Générale et Gaz de France) où, pendant trois ans, il a exercé les fonctions d'expert marché. En 2006, il a intégré la banque d'investissement Macquarie à Londres pour y développer une division « marché de l'énergie ». Après trois ans, il est devenu associé chez Macquarie. En 2012, Il rejoint la Deutsche Bank, au sein de laquelle il est en charge des activités « gaz, électricité, charbon et trading » en Europe.

Yoven Moorooven a rejoint ENGIE en 2013. Depuis 2016, il dirigeait la Division Internationale de la business unit « Global Energy Management » où il était responsable du développement de toutes les nouvelles activités de marché de l'énergie, et plus spécifiquement de la valorisation de la biomasse, secteur dans lequel ENGIE a acquis un leadership mondial.

À propos d'ENGIE

ENGIE s'engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l'énergie et concentre ses activités sur 3 métiers clés pour le futur : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à tous ses clients (particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l'innovation et le digital au cœur de son développement. ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte plus de +150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros en 2017. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).