ENGIE : Nominations au sein du Groupe ENGIE

Olivier Biancarelli est nommé Directeur Général de Tractebel à compter du 7 mai 2018. Il succède à Daniel Develay qui devient Directeur de l'Intégration. Tractebel est une société internationale spécialisée dans l'ingénierie de l'énergie et des grandes infrastructures de l'eau et de la ville. Olivier Biancarelli rapportera à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE, et sera membre de son équipe de direction

Agé de 47 ans, Olivier Biancarelli est titulaire d'une Maîtrise de droit de l'Université de la Sorbonne et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Il est également ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration.

Olivier Biancarelli débute sa carrière au service de l'Etat en 2000 en tant que membre du corps préfectoral avant d'être nommé Conseiller du Ministre de l'Intérieur en 2005, puis du Chef d'Etat de 2007 à 2012.

Il intègre le Groupe ENGIE en 2012 en tant que Secrétaire Général adjoint et crée puis dirige la Direction des Services partagés. En 2015, il est nommé pour mettre en place une nouvelle activité dédiée aux solutions décentralisées pour les villes et les territoires.

Depuis janvier 2016, il était Directeur Général du Métier « Solutions décentralisées pour les villes et les territoires ».

Daniel Develay est nommé Directeur Exécutif de l'Intégration à compter du 7 mai 2018. Il rapportera à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE. La Direction de l'Intégration a pour mission d'accompagner l'intégration de sociétés nouvellement acquises dans le portefeuille du Groupe ENGIE.

Agé de 60 ans, Daniel Develay est ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris (promotion 1979). Il intègre le Groupe ENGIE en 1987 et occupe des fonctions de directeur de projets et directeur de filiales de Tractebel, principalement à l'étranger. Sa carrière porte la marque de grands projets énergétiques, barrages et usines hydroélectriques avec des références majeures en Afrique, en Inde et au Brésil. Il a également exercé des responsabilités au sein de MEDEF International et Syntec Ingénierie.

Depuis 2014, Daniel Develay était Directeur Général de Tractebel, la Business Unit d'ENGIE spécialisée dans l'ingénierie de l'énergie et des grandes infrastructures de l'eau et de la ville.

Martin Jahan de Lestang est nommé Directeur du Métier Chaîne du Gaz. Il succède à Jean-Marc Leroy, qui devient Vice-Président en charge des Relations Externes du Groupe ENGIE. Il rapportera à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE, et sera membre de son équipe de direction.

Agé de 46 ans, Martin Jahan de Lestang est diplômé de l'Ecole nationale d'administration, de l'Ecole normale supérieure et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Il débute sa carrière au service de l'Etat français. Il rejoint le Groupe ENGIE en 2009, à la Direction des approvisionnements en gaz. Adjoint puis directeur du service « portefeuille de capacités », il est responsable de l'optimisation du portefeuille de contrats du Groupe relatifs à la logistique de ses approvisionnements en Europe (transport, stockage, terminaux). Il participe également aux réflexions de l'industrie sur le modèle de marché du gaz en Europe (gas target model). En 2013, il est nommé Directeur de la performance et de l'innovation de la Branche Infrastructures du Groupe ENGIE.

Depuis 2014, Martin Jahan de Lestang était Directeur Général d'Elengy et Président de Fosmax LNG.

Carole Le Gall est nommée Directrice Générale de la Business Unit France Réseaux d'ENGIE à compter du 1er mai 2018. Elle succède à Frédéric Martin qui devient Directeur Général adjoint de GRDF. Elle rapportera à Pierre Mongin, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE.

Agée de 48 ans, Carole Le Gall est ingénieur général du Corps des Mines et titulaire d'un Master du Massachussetts Institute of Technology (MIT). Avant de rejoindre ENGIE, elle a travaillé pendant 20 ans au service du développement durable, d'abord au sein du Ministère français de l'Economie, à la Direction du développement économique de la Préfecture de la région Pays de la Loire. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice générale adjointe de Nantes Métropole, en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. En 2006, elle a rejoint la direction de l'ADEME sur les thématiques de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la qualité de l'air. Carole Le Gall a également dirigé le CSTB (Centre scientifique et Technique du Bâtiment) durant 6 ans.

En tant que membre du Comité Exécutif d'ENGIE Cofely de juin 2015 à avril 2018, Carole Le Gall a piloté des projets transverses de transformation digitale, d'innovation et de développement de nouvelles offres. Elle présidait l'ENGIE Lab Cylergie (Lyon) ainsi que deux filiales portant des solutions digitales (Vertuoz & Blu.e).

Depuis juin 2015, Carole dirigeait l'innovation et les solutions marketing d'ENGIE Cofely ainsi que le Key Program du Groupe ENGIE sur la rénovation des bâtiments. En partenariat avec les entités du Groupe, ce programme a permis de développer la présence d'ENGIE sur les marchés du bâtiment en s'appuyant sur les savoir-faire du Groupe en ingénierie, génie climatique et électrique et facility management.

Jean-Marc Leroy est nommé Senior Executive Vice-President des Relations Externes d'ENGIE à compter du 13 avril 2018. Il rapporte à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE. Jean-Marc Leroy travaillera en étroite collaboration avec les directions des Métiers du Groupe, notamment celui de la chaîne du Gaz. Son rôle consistera à promouvoir un système énergétique mondial intelligent, durable et équilibré.

Agé de 60 ans, Jean-Marc Leroy est ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et de Télécommunications de Toulouse (ENSEEIHT), dont il est aujourd'hui président du conseil de surveillance.

Il intègre le Groupe en 1980, chez EDF-GDF Services. De 1997 à 2004, il occupe des postes clés chez Gaz de France : directeur de cabinet du Président, secrétaire général du Conseil d'administration, directeur général adjoint à la stratégie et directeur général aux relations extérieures et à la communication interne. De 2005 à 2009, il est responsable des activités de stockage de gaz et des terminaux de regazéification de gaz naturel liquéfié chez Gaz de France puis GDF SUEZ. En 2009, il devient Directeur général de Storengy, filiale d'ENGIE. Entre 2008 et 2013, il est également Président de Gas Storage Europe (GSE), pilier stockage de l'association Gas Infrastructure Europe (GIE).

Depuis le 1er janvier 2016, Jean-Marc Leroy était Directeur Général du Métier Chaîne du Gaz d'ENGIE.

Jean-Marc Leroy occupe par ailleurs plusieurs fonctions non-exécutives. Il est Président de Gas Infrastructure Europe depuis novembre 2015, membre du conseil d'administration de Global Gas Centre dans le cadre du World Energy Council depuis 2015 et Président du conseil de surveillance de GRDF.

Cedric Osterrieth est nommé Directeur général de la Business Unit Generation Europe d'ENGIE à compter du 1er avril 2018. Il rapporte à Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE.

Agé de 48 ans, Cedric Osterrieth est titulaire d'un master en économie appliquée de l'Université Catholique de Louvain et d'un certificat du programme de gestion générale du CEDEP à l'Insead. Après avoir démarré sa carrière en 1995 dans le secteur de l'énergie, Cedric rejoint le Groupe ENGIE en 2000. Il est alors conseiller financier jusqu'en 2007 pour soutenir des projets de fusions & acquisitions et de développement en Asie du Sud-Est ainsi qu'en Europe. Entre 2007 et 2011, Cedric a été Vice-président Finance de GDF SUEZ Energy Amérique du Nord, où il était responsable des activités financement, du contrôle des risques des marchés des matières premières et du suivi des performances.

En 2011, Cedric a rejoint la Business Unit Exploration et Production d'ENGIE. Il y reprend consécutivement les fonctions de directeur financier, à Paris, directeur de son entité norvégienne en Norvège et Directeur Général de la Business Unit jusqu'à la clôture de la vente de l'entité à Neptune Energy.

Damien Térouanne est nommé Directeur des achats du Groupe ENGIE à compter du 1er mai 2018. Il succède à Claire Brabec-Lagrange. Il rapportera à Didier Holleaux, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE.

Agé de 45 ans, Damien Térouanne est ingénieur des Ponts et Chaussées et diplômé de l'Executive MBA de HEC. Il intègre le Groupe ENGIE en 1998, après 18 mois de coopération à la National Science Foundation à Washington, D.C. Sa carrière débute par un parcours dans les infrastructures gazières : conduite de projets, management opérationnel puis négociation de l'offre de transport avec les fournisseurs de gaz naturel et la Commission de Régulation de l'Energie. Par la suite, il rejoint les activités de services énergétiques, dans lesquelles il exercera la fonction de Directeur général adjoint de Climespace (réseau de froid urbain de Paris) entre 2009 et 2011 puis celle de Directeur général de Cofely Réseaux entre 2012 et 2015, période de profond renouvellement et de conversion aux énergies renouvelables du portefeuille de concessions de réseaux de chaleur.

Il était depuis 2015 Directeur général d'ENGIE Entreprises & Collectivités, entité en charge de la commercialisation d'électricité et de gaz naturel sur le marché B2B en France, dont il vient de conduire le plan de transformation.